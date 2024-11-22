Врач Ольга Малиновская рассказала о вреде дубайского шоколада

Дубайский шоколад с начинкой из фисташковой пасты и теста катаифи сперва завоевал сердца жителей Ближнего Востока. Затем благодаря восторженным роликам в соцсетях хрустящая масса ярко-зеленого цвета завоевала весь мир.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, CC BY-SA 3.0 Шоколад

Дубайский шоколад многие готовы пробовать из любопытства, кто его уже пробовал, то отмечал, что это самый вкусный десерт в мире. Однако в СМИ уже появились публикации, что этот шоколад опасен для здоровья.

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан" Ольга Малиновская отмечает, что не стоит верить журналистам, однако и слишком увлекаться шоколадом тоже не рекомендует. Десерт состоит из молочного шоколада, который более калориен, чем темный, потому может привести к набору лишнего веса. Также в нем много сахара и практически нет антиоксидантов. Чрезмерное потребление этого десерта может навредить сердечно-сосудистой системе.

"Присутствие в составе шоколада фисташковой пасты в большом количестве — сигнал, что десерт не подходит людям, страдающим аллергией на орехи", — предупредила врач.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

