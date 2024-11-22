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Учёные выяснили, что перфекционизм может вредить здоровью

2:03
Здоровье

Учёные Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) и Новосибирского государственного университета впервые исследовали влияние различных типов перфекционизма на профессиональное выгорание и здоровье. Результаты показали, что патологический перфекционизм представляет серьёзную угрозу для здоровья.

Мужчина думает за работой
Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0
Мужчина думает за работой

Как сообщает пресс-служба НГПУ ТАСС, патологический перфекционизм вызывает значительный стресс, приводящий к повышенному артериальному давлению и проблемам с желудочно-кишечным трактом. Исследователи отмечают, что своевременная диагностика этой психологической особенности поможет предотвратить развитие данных заболеваний.

В отличие от патологического, нормальный перфекционизм может быть полезен, способствуя достижению целей и повышению уверенности в себе. Однако люди с крайней формой перфекционизма часто не способны объективно оценивать свои достижения и склонны к профессиональному выгоранию. Это состояние является источником постоянного стресса, что увеличивает риски для здоровья.

В исследовании приняли участие более 100 человек в возрасте от 20 до 77 лет из разных профессиональных сфер: педагогики, медицины, психологии, сферы услуг, инженерии и искусства. Для анализа использовался адаптированный "Опросник оценки выгорания" Кристины Маслач в сочетании с методикой Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева.

Результаты исследования демонстрируют, что определение типа перфекционизма позволяет прогнозировать риск профессионального выгорания и связанных с ним заболеваний. Это открывает перспективы для разработки профилактических мер и улучшения состояния людей.

Учёные подчёркивают важность своевременной оценки и разработки индивидуальных стратегий борьбы со стрессом для повышения качества жизни и снижения рисков для здоровья.

Уточнения

Перфекциони́зм в психологии — убеждение, что идеал может и должен быть достигнут; что несовершенный результат работы не имеет права на существование.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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