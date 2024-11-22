Врач раскрыл, как поужинать и не набрать вес

Чтобы не набрать лишний вес, ужинать нужно не позднее, чем за два-три часа до сна, советует эндокринолог Видновской районной больницы Мария Калошина. Она также рекомендует проводить ужин в спокойной семейной обстановке за приятной беседой, а не перед телевизором или в социальных сетях.
Для лучшего пищеварения врач советует тщательно пережевывать пищу. Кроме того, Калошина рекомендует отдавать предпочтение нежирным продуктам, таким как творог, морская рыба, белое мясо и овощи. В качестве гарнира лучше выбирать крупы или макароны из твёрдых сортов пшеницы.
"При выборе размера порции ориентируйтесь на правило руки, где кулак — это размер углеводов, ладонь без пальцев — порция белков, две сложенных ладони вместе — размер овощей, а большой палец — это размер жиров, содержащихся в пище", — уточнила собеседница NEWS. ru.
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.