Врач раскрыл, как поужинать и не набрать вес

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы не набрать лишний вес, ужинать нужно не позднее, чем за два-три часа до сна, советует эндокринолог Видновской районной больницы Мария Калошина. Она также рекомендует проводить ужин в спокойной семейной обстановке за приятной беседой, а не перед телевизором или в социальных сетях.

Фото: wikimedia.org by Kourosh000, CC BY-SA 4.0 Пара готовит ужин

Для лучшего пищеварения врач советует тщательно пережевывать пищу. Кроме того, Калошина рекомендует отдавать предпочтение нежирным продуктам, таким как творог, морская рыба, белое мясо и овощи. В качестве гарнира лучше выбирать крупы или макароны из твёрдых сортов пшеницы.

"При выборе размера порции ориентируйтесь на правило руки, где кулак — это размер углеводов, ладонь без пальцев — порция белков, две сложенных ладони вместе — размер овощей, а большой палец — это размер жиров, содержащихся в пище", — уточнила собеседница NEWS. ru.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

