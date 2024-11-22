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Вместо БАДов для борьбы со стрессом россияне применяют антидепрессанты

1:42
Здоровье

Россияне в последние месяцы всё чаще выбирают антидепрессанты вместо успокоительных БАДов, стремясь к более быстрому и заметному результату, свидетельствуют данные DSM Group. Как сообщил РИА "Новости" генеральный директор компании Сергей Шуляк, за первые девять месяцев 2024 года продажи антидепрессантов в упаковках в России выросли на 18%.

Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств
Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, PDM
Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

Этот переход от БАДов к антидепрессантам связан с изменением подхода к терапии нервных расстройств. Если раньше многие россияне пытались решить лёгкие проблемы с нервной системой с помощью БАДов, то сейчас все больше людей обращаются к психотерапевтам и психиатрам. Специалисты, в свою очередь, назначают рецептурные лекарственные препараты, обладающие более выраженным терапевтическим действием.

По словам Сергея Шуляка, БАДы содержат лишь лёгкие компоненты, не всегда эффективные при серьёзных симптомах. Антидепрессанты же оказывают более мощное воздействие на организм, что делает их предпочтительным вариантом для тех, кто хочет быстро улучшить своё психоэмоциональное состояние.

Эксперты также связывают рост популярности антидепрессантов с повышением осведомлённости населения о психическом здоровье и большей доступностью специализированной помощи.

Несмотря на явные преимущества антидепрессантов, специалисты напоминают о необходимости ответственного подхода к их применению. Эти препараты должны назначаться исключительно врачом с учётом индивидуальных особенностей пациента и потенциальных побочных эффектов.

Уточнения

Антидепресса́нты — психотропные лекарственные средства, применяемые прежде всего для терапии депрессии, оказывающие влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
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