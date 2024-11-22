Medical Xpress: страх может укреплять иммунитет

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Орхусского университета (Дания) обнаружили потенциальную пользу для здоровья от переживания страха, сообщает Medical Xpress. В эксперименте, основанном на посещении аттракциона "Дом с привидениями", исследователи изучили влияние страха на человеческий организм и пришли к выводу, что он может снижать вероятность развития инфекционных воспалений.

Фото: Openverse by CollegeDegrees360, CC BY-SA 2.0 Девушка в стрессе

В исследовании приняли участие 113 взрослых (69 женщин и 44 мужчины) со средним возрастом 29,7 лет. На протяжении всего посещения аттракциона, которое длилось около часа, у участников измерялась частота сердечных сокращений и брались анализы крови: до посещения, сразу после и через три дня.

Результаты демонстрируют, что страх активирует в организме системы, ответственные за реакцию "бей или беги" — фундаментальный механизм выживания. Эти кратковременные стрессовые ситуации мобилизуют клетки и подготавливают иммунную систему к возможным травмам или инфекциям. Таким образом, исследование подтверждает, что страх не только вызывает острые ощущения, но и способствует модуляции иммунных реакций.

Полученные данные согласуются с результатами предыдущих исследований на животных, которые также свидетельствуют о положительном влиянии кратковременного стресса на здоровье. По мнению Medical Xpress, подобные эксперименты могут открыть новые пути в профилактике и лечении инфекционных заболеваний.

Добровольное переживание страха, например, при посещении аттракционов, может не только обеспечить выброс адреналина, но и укрепить иммунную систему. Однако учёные отмечают необходимость дальнейших исследований для более полного понимания механизмов влияния страха на человеческий организм.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).



Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

