Эксперт назвала самый безопасный вид кофе

Потребление кофе в больших количествах может привести к повышению артериального давления, тахикардии и аритмии у некоторых людей. Однако, по словам биолога Ирины Лялиной, разбавление кофе молоком делает его менее вредным.

Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, PDM

По ее словам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями целесообразно ограничить употребление кофеина или выбирать кофе с добавлением молока, а также контролировать общее количество выпитого — оно не должно превышать двух чашек в день.

Добавление молока в кофе замедляет процесс его всасывания и снижает его влияние на организм.

К тому же, содержание кофеина варьируется в зависимости от сорта кофе. Например, арабика, которую часто можно встретить на полках российских магазинов, содержит меньше кофеина по сравнению с робустой, передает «Газета.ru».