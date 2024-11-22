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Эксперт назвала самый безопасный вид кофе

Здоровье

Потребление кофе в больших количествах может привести к повышению артериального давления, тахикардии и аритмии у некоторых людей. Однако, по словам биолога Ирины Лялиной, разбавление кофе молоком делает его менее вредным.

Эксперт назвала самый безопасный вид кофе
Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, PDM

По ее словам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями целесообразно ограничить употребление кофеина или выбирать кофе с добавлением молока, а также контролировать общее количество выпитого — оно не должно превышать двух чашек в день.

Добавление молока в кофе замедляет процесс его всасывания и снижает его влияние на организм.

К тому же, содержание кофеина варьируется в зависимости от сорта кофе. Например, арабика, которую часто можно встретить на полках российских магазинов, содержит меньше кофеина по сравнению с робустой, передает «Газета.ru».

 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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