Врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Илья Луконин рассказал, что не весь холестерин одинаково опасен для здоровья и что его роль в организме гораздо сложнее, чем мы думаем.
По словам эксперта, есть два основных типа холестерина: липопротеины низкой плотности (LDL), известные как "плохой" холестерин, и липопротеины высокой плотности (HDL), или "хороший" холестерин.
"Люди все еще думают, что любой уровень холестерина вреден и исключают из рациона здоровые продукты, такие как яйца и орехи", — цитирует кардиолога "СЭ".
Он отметил, что "хороший" холестерин помогает убирать "плохой" из кровеносных сосудов, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Чтобы нормализовать уровень холестерина в крови, нужны регулярные физические упражнения, здоровое и сбалансированное питание, контроль стресса и отказ от курения.
Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.