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Холестерин бывает полезным: врач развеял известный миф

0:58
Здоровье

Врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Илья Луконин рассказал, что не весь холестерин одинаково опасен для здоровья и что его роль в организме гораздо сложнее, чем мы думаем.

Холестерин бывает полезным: врач развеял известный миф
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

По словам эксперта, есть два основных типа холестерина: липопротеины низкой плотности (LDL), известные как "плохой" холестерин, и липопротеины высокой плотности (HDL), или "хороший" холестерин.

"Люди все еще думают, что любой уровень холестерина вреден и исключают из рациона здоровые продукты, такие как яйца и орехи", — цитирует кардиолога "СЭ".

Он отметил, что "хороший" холестерин помогает убирать "плохой" из кровеносных сосудов, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы нормализовать уровень холестерина в крови, нужны регулярные физические упражнения, здоровое и сбалансированное питание, контроль стресса и отказ от курения.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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