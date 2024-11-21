Холестерин бывает полезным: врач развеял известный миф

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Илья Луконин рассказал, что не весь холестерин одинаково опасен для здоровья и что его роль в организме гораздо сложнее, чем мы думаем.

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

По словам эксперта, есть два основных типа холестерина: липопротеины низкой плотности (LDL), известные как "плохой" холестерин, и липопротеины высокой плотности (HDL), или "хороший" холестерин.

"Люди все еще думают, что любой уровень холестерина вреден и исключают из рациона здоровые продукты, такие как яйца и орехи", — цитирует кардиолога "СЭ".

Он отметил, что "хороший" холестерин помогает убирать "плохой" из кровеносных сосудов, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы нормализовать уровень холестерина в крови, нужны регулярные физические упражнения, здоровое и сбалансированное питание, контроль стресса и отказ от курения.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

