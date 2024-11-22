Кардиолог напомнил, что не весь холестерин одинаково вреден для здоровья

Врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Илья Луконин опроверг распространённое мнение о вреде холестерина.
Эксперт пояснил, что существуют два вида холестерина: липопротеины низкой плотности (LDL) или "плохой" холестерин и липопротеины высокой плотности (HDL) или "хороший" холестерин.
Луконин отметил, что "хороший" холестерин выполняет защитную функцию, помогая выводить "плохой" холестерин из сосудов, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
"Многие по-прежнему считают, что любой уровень холестерина вреден и исключают из рациона здоровые продукты, такие как яйца и орехи", — сказал кардиолог в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Врач подчеркнул важность поддержания правильного баланса между LDL и HDL для укрепления здоровья сердца. Также он перечислил основные факторы, которые способствуют нормализации уровня холестерина: регулярные физические упражнения, здоровое и сбалансированное питание, контроль стресса и отказ от курения.
Луконин добавил, что индивидуальный подход к контролю уровня холестерина очень важен, поэтому регулярные консультации с врачом необходимы для поддержания здоровья сердца.
Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
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