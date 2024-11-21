Ученые рассказали, как употребление алкоголя в молодости ускоряет старение мозга

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Neurobiology of Aging, показало, что злоупотребление алкоголем в молодости может привести к изменениям в мозгу, которые напоминают процессы старения.

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Ученые провели эксперимент с мышами, чтобы изучить долгосрочные последствия воздействия спиртного. В рамках эксперимента мышам предоставляли алкоголь каждые четыре дня, что имитирует привычное поведение людей, страдающих алкоголизмом: период интенсивного потребления в выходные, который чередуется с воздержанием в будние дни.

Мыши получали спиртное в течение месяца, при этом их возраст варьировался от 8 до 12 недель, что соответствует примерно 20 годам у человека. После завершения алкогольного воздействия животных наблюдали до достижения ими возраста 9-12 месяцев, что эквивалентно 30-40 годам у людей.

Итоги исследования показали, что ранние этапы злоупотребления алкоголем оставили значимый след на мозге взрослых мышей, приводя к сбоям в передаче нервных сигналов. Эти изменения схожи с теми, которые возникают при ухудшении памяти и когнитивных функций у пожилых людей.