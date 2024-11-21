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Косметолог Марченко объяснила, почему осенью обостряются проблемы с кожей

1:45
Здоровье

Изменения климата, стрессовые ситуации и начало отопительного сезона осенью могут негативно сказаться на состоянии кожи, отметила дерматовенеролог Ирина Марченко. Одной из главных причин появления кожных проблем в этот период является нестабильность погодных условий. Осень характеризуется резкими перепадами температуры — от солнечных дней до холодных дождей и заморозков. Косметолог рекомендует адаптироваться к погоде, защитив руки с помощью перчаток, а лицо — используя кремы для защиты от холода, сообщает Life.ru.

Косметолог Марченко объяснила, почему осенью обостряются проблемы с кожей
Фото: www.pexels.com by Sam Lion, PDM

С наступлением отопительного сезона воздух в помещениях становится более сухим, что может привести к обезвоживанию кожи. Чтобы предотвратить это, специалист советует использовать увлажнители, снижать температуру батарей и применять увлажняющие средства, такие как кремы или бальзамы.

Важно внимательно контролировать температуру воды, принимая душ или ванну: она не должна превышать 34 градусов. Осень — это время, когда увеличивается риск заболеваний. По словам дерматовенеролога, любая болезнь может спровоцировать обострение хронических кожных заболеваний. Не стоит забывать и о шерстяных вещах в осеннем гардеробе, которые могут вызывать контактные аллергические дерматиты.

Стресс становится основной причиной практически всех кожных заболеваний. Осенью существует множество факторов, способствующих его возникновению: начало учебного года для студентов и школьников, повышенные нагрузки и уменьшение продолжительности светового дня — все это может вызывать стресс и апатию.

Уточнения

Апа́тия — симптом, выражающийся в безразличии, безучастности, в отрешённом отношении к происходящему вокруг, в отсутствии стремления к какой-либо деятельности, отсутствии отрицательного и положительного отношения к действительности, отсутствии внешних эмоциональных проявлений. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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