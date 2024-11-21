Учёные выяснили, какие два продукта портят внешность быстрее соли

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не только потребление соленой пищи за несколько часов до сна может негативно сказаться на внешнем виде по утрам. Исследования показали, что чистое молоко также может способствовать появлению высыпаний, так как оно стимулирует активность сальных желез, сообщает "Российская газета".

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"Это происходит за счет сывороточных белков и инсулиноподобного фактора роста", — уточнила гастроэнтеролог Диляра Лебедева, ссылаясь на последние научные исследования.

Продукты с высоким гликемическим индексом способствуют увеличению уровня инсулина в крови. Употребление сладостей приводит к гипертрофии кератиноцитов и повышению выработки кожного сала, что, в свою очередь, может провоцировать возникновение угревой сыпи.

"Торты, булочки, конфеты и мороженое — все это не является причиной, но может быть триггером высыпаний", — добавила врач.

Эксперт также подчеркнула, что необходимо использовать отдельные полотенца для лица и тела, а также регулярно их стирать. Кроме того, агрессивные поверхностно-активные вещества (ПАВ) и избыточное применение косметики могут нарушать защитный барьер кожи.

Уточнения

Сальные железы— железы наружной секреции, которые располагаются в коже человека и других млекопитающих и выделяют жировой секрет — кожное сало (себум).

