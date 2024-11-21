Хроническая болезнь почек связана с фосфором в рационе

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Японские ученые из Университета Цукубы обнаружили новый фактор риска повреждения почек — избыточное потребление фосфора из пищи.

Фото: Freepik by benzoix, PDM

Исследование, опубликованное в Journal of Renal Nutrition, выявило связь между высоким уровнем фосфатов в проксимальных канальцах почек и прогрессированием хронической болезни почек (ХБП), которая приводит к необратимому повреждению почек.

В исследовании участвовали 218 человек среднего и пожилого возраста с различными стадиями ХБП. Уровень фосфатов и их влияние на почки оценивались на основе анализов крови и мочи. Ученые подтвердили, что при прогрессировании ХБП уровень фосфатов в канальцах повышается, усиливая гормональные маркеры повреждения почек. Эти данные согласуются с результатами исследований на животных.

Проблема особенно актуальна для Японии, где ХБП страдают около 14,5 миллиона человек. Ученые подчеркивают, что изменение рациона, направленное на снижение потребления фосфора, может замедлить развитие болезни.

Уточнения

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.



Фо́сфор (химический символ — P, от др.-греч. φῶς — свет и φέρω — несу, φωσφόρος — светоносный; также от лат. Phosphorus) — химический элемент 15-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы пятой группы, VA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 15.

