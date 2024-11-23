Как сохранить форму: 7 часов активности в неделю

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Физическая активность необходима для поддержания здоровья и долголетия. Но сколько времени нужно уделять спорту, чтобы оставаться в форме? На этот вопрос отвечает Ирина Кулишенко, которая рекомендует посвящать двигательной активности от 5 до 7 часов в неделю.

Фото: Freepik by wayhomestudio, PDM

Она отмечает, что особое внимание следует уделить упражнениям для поддержания дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также силовым тренировкам, которые помогают укреплять основные группы мышц. Однако нагрузку важно подбирать индивидуально, ориентируясь на своё состояние здоровья.

Даже если нет возможности заниматься спортом регулярно, польза будет и от утренней гимнастики, коротких перерывов на физическую активность в течение дня или длительных прогулок на свежем воздухе. Главное — двигаться, ведь это залог здоровья и хорошего самочувствия.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

