Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безвизовый въезд в Китай: новые правила для граждан девяти государств
Названы неочевидные вещи, которые делают ваш дом неуютным
Нужно ли устанавливать дефлектор на капот
Простое песочное апельсиновое печенье без раскатывания получается нежным и рассыпчатым
Даже бревно поплывёт: перед походом в бассейн нужно знать это
Ответный удар России — негативные последствия для энергетической системы Украины продолжаются
Как выглядели автосалоны после Второй мировой войны
Кошки и их поведение: 3 объяснения, почему они мнёт лапами
Лук без огорода: секреты выращивания пера дома

Как сохранить форму: 7 часов активности в неделю

0:56
Здоровье

Физическая активность необходима для поддержания здоровья и долголетия. Но сколько времени нужно уделять спорту, чтобы оставаться в форме? На этот вопрос отвечает Ирина Кулишенко, которая рекомендует посвящать двигательной активности от 5 до 7 часов в неделю.

Как сохранить форму: 7 часов активности в неделю
Фото: Freepik by wayhomestudio, PDM

Она отмечает, что особое внимание следует уделить упражнениям для поддержания дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также силовым тренировкам, которые помогают укреплять основные группы мышц. Однако нагрузку важно подбирать индивидуально, ориентируясь на своё состояние здоровья.

Даже если нет возможности заниматься спортом регулярно, польза будет и от утренней гимнастики, коротких перерывов на физическую активность в течение дня или длительных прогулок на свежем воздухе. Главное — двигаться, ведь это залог здоровья и хорошего самочувствия.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Обсудить
Сейчас читают
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Эффективный способ убрать жировой фартук
Новости спорта
Эффективный способ убрать жировой фартук Аудио 
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Новости спорта
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова Русская эмиграция в Париже: за Гитлера на фронт и в пропаганду  Сергей Лебедев Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа Игорь Буккер
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Последние материалы
Даже бревно поплывёт: перед походом в бассейн нужно знать это
Ответный удар России — негативные последствия для энергетической системы Украины продолжаются
Как выглядели автосалоны после Второй мировой войны
Как сохранить форму: 7 часов активности в неделю
Кошки и их поведение: 3 объяснения, почему они мнёт лапами
Лук без огорода: секреты выращивания пера дома
Загадочное соединение в воде: ученые делают важное открытие
Создаём уют в спальне. Как выбрать потолок для этой комнаты?
Нежная и мягкая картофельная лепёшка всего из двух ингредиентов
Аэропорт Сухума готовы к запуску регулярных рейсов: старт в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.