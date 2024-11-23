Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Что нужно знать перед тем, как оставить кошку одну дома
Стивен Линч: американское владение газопроводом Северный поток-2 может изменить баланс сил в Европе
Чмоки и поки — новый дорожный знак появился рядом с одной из школ Воронежа
Альтернативы Черногории для российских путешественников
Голубая дыра на Багамах раскрыла тайны последнего ледникового периода
Четыре привычки, которые изменят ваше здоровье
Тыквенный пирог с яблоками — потрясающе вкусный, готовится из самых простых продуктов
В НХЛ назвали травму Овечкина очень досадной

Почему горячий чай опасен для здоровья

1:08
Здоровье

Чай — универсальный напиток, который бодрит утром, согревает в холодную погоду и часто становится приятным дополнением к дружеским встречам. Однако важно помнить, что пить чай слишком горячим может быть опасно для здоровья.

Почему горячий чай опасен для здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, CC BY-SA 3.0

Регулярное употребление напитков с температурой выше 70 градусов значительно повышает риск развития рака гортани и пищевода. Оптимальная температура чая должна составлять 50-60 градусов, чтобы избежать таких серьёзных последствий.

Кроме того, горячий чай негативно влияет на вкусовые рецепторы, снижая удовольствие от приёма пищи. Постепенное повреждение зубной эмали и риск кариеса — ещё один аргумент в пользу умеренной температуры напитка.

Ещё одним последствием чрезмерно горячего чая может стать расширение сосудов носовой полости. Это может спровоцировать носовые кровотечения, особенно у людей с повышенной хрупкостью сосудов.

Чтобы чай оставался полезным и безопасным, дайте ему немного остыть перед тем, как наслаждаться вкусом.

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
Обсудить
Сейчас читают
Стал известен пол ребёнка 53-летней Марины Федункив
Шоу-бизнес
Стал известен пол ребёнка 53-летней Марины Федункив Аудио 
Эффективный способ убрать жировой фартук
Новости спорта
Эффективный способ убрать жировой фартук Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова Русская эмиграция в Париже: за Гитлера на фронт и в пропаганду  Сергей Лебедев Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа Игорь Буккер
Как победить плодовую гниль на яблонях
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Последние материалы
Выращивание вешенок в домашних условиях: секреты и советы
Россиянам напомнили о новом налоге на банковские вклады
Ядерный буксир станет ключом к покорению глубокого космоса
Названы регионы с наибольшим числом безаварийных водителей
Продукты, которые сокращают жизнь: список опасной еды
Роднина: Медведева, Загитова и Щербакова — факиры на час
Забронируйте билет за 99 рублей и забудьте о подорожаниях
Котлеты с овощами получаются более сочными, нежными и полезными, чем традиционные
Как наволочка влияет на качество сна: что важно знать
Почему кошка разносит дом после посещения туалета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.