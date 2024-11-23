Почему горячий чай опасен для здоровья

Чай — универсальный напиток, который бодрит утром, согревает в холодную погоду и часто становится приятным дополнением к дружеским встречам. Однако важно помнить, что пить чай слишком горячим может быть опасно для здоровья.
Регулярное употребление напитков с температурой выше 70 градусов значительно повышает риск развития рака гортани и пищевода. Оптимальная температура чая должна составлять 50-60 градусов, чтобы избежать таких серьёзных последствий.
Кроме того, горячий чай негативно влияет на вкусовые рецепторы, снижая удовольствие от приёма пищи. Постепенное повреждение зубной эмали и риск кариеса — ещё один аргумент в пользу умеренной температуры напитка.
Ещё одним последствием чрезмерно горячего чая может стать расширение сосудов носовой полости. Это может спровоцировать носовые кровотечения, особенно у людей с повышенной хрупкостью сосудов.
Чтобы чай оставался полезным и безопасным, дайте ему немного остыть перед тем, как наслаждаться вкусом.
Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.
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