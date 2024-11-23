Почему горячий чай опасен для здоровья

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай — универсальный напиток, который бодрит утром, согревает в холодную погоду и часто становится приятным дополнением к дружеским встречам. Однако важно помнить, что пить чай слишком горячим может быть опасно для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, CC BY-SA 3.0

Регулярное употребление напитков с температурой выше 70 градусов значительно повышает риск развития рака гортани и пищевода. Оптимальная температура чая должна составлять 50-60 градусов, чтобы избежать таких серьёзных последствий.

Кроме того, горячий чай негативно влияет на вкусовые рецепторы, снижая удовольствие от приёма пищи. Постепенное повреждение зубной эмали и риск кариеса — ещё один аргумент в пользу умеренной температуры напитка.

Ещё одним последствием чрезмерно горячего чая может стать расширение сосудов носовой полости. Это может спровоцировать носовые кровотечения, особенно у людей с повышенной хрупкостью сосудов.

Чтобы чай оставался полезным и безопасным, дайте ему немного остыть перед тем, как наслаждаться вкусом.

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

