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Продукты, которые сокращают жизнь: список опасной еды

1:31
Здоровье

Международные исследования выявили продукты, которые несут наибольшую угрозу здоровью и способны сокращать продолжительность жизни. Диетолог Зухра Павлова поделилась списком опасной еды и объяснила, почему стоит пересмотреть свои пищевые привычки.

Продукты, которые сокращают жизнь: список опасной еды
Фото: Pexels by Tim Samuel, CC0

На первом месте среди вредных продуктов — мясные деликатесы, такие как бекон, ветчина, сосиски, копчёности и соленья. Эти продукты содержат консерванты и усилители вкуса, которые повышают риск заболеваний сердца и сосудов. Более того, ежедневное употребление всего 50 граммов промышленно обработанного мяса увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний.

Ещё одна ошибка — приготовление мяса на мангале. Такой способ обработки образует вредные соединения, которые опасны для организма.

На втором месте в списке вредных продуктов — выпечка из белой муки, богатая простыми углеводами. Она способствует набору веса и нарушению обмена веществ.

Также диетолог рекомендует отказаться от сладкой газировки и продуктов с трансжирами, таких как фастфуд и блюда, приготовленные во фритюре. Опасность представляют и энергетические напитки, которые негативно влияют на сердце и сосуды.

Правильное питание помогает не только сохранить здоровье, но и продлить жизнь. Задумайтесь о замене вредных продуктов на более полезные аналоги.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast "быстрый" и food "пища") — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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