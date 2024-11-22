Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космологи подтвердили: Вселенная подчиняется законам Эйнштейна
Кому особенно пойдут на пользу функциональные тренировки?
Как справиться с сухостью и грубостью кожи на коленях?
Можно ли использовать красный цвет в интерьере? Следуйте этим правилам
Бортпроводники авиакомпании Alaska Airlines объявили о забастовке
Медосмотр под контролем — граждан, находящихся на учёте у психиатров и наркологов, не допустят к управлению ТС
Как древние европейцы адаптировались к климату за 7000 лет
Любите аджику, но не хотите долго с ней возиться? Предлагаем простой и вкусный рецепт
Как получить стойкий объём на волосах с помощью специальной пудры?

Какие фрукты и ягоды вредят зубам

1:13
Здоровье

С детства нам внушали, что фрукты и ягоды — это только польза для организма. Но стоматолог-ортопед Евгения Бойцова напоминает, что даже такие полезные продукты могут нанести вред зубам, если не соблюдать определённые правила.

Какие фрукты и ягоды вредят зубам
Фото: commons.wikimedia.org by Whitney, CC BY 2.0

Кислые фрукты, например цитрусовые, содержат большое количество лимонной кислоты. Её избыток может постепенно разрушать зубную эмаль. Чтобы избежать этого, после употребления таких фруктов нужно обязательно споласкивать рот водой. Это поможет нейтрализовать кислоту и защитить зубы.

Некоторые ягоды, например малина, смородина и ежевика, требуют осторожности из-за мелких косточек. Они могут застревать в межзубных промежутках, повреждать эмаль и даже вызывать воспаление дёсен.

Кроме того, такие ягоды, как вишня, черника и та же смородина, способны окрашивать зубы. Если вы недавно прошли процедуру отбеливания или реставрации, лучше избегать этих плодов, чтобы не испортить результат.

Правильный подход к употреблению фруктов и ягод поможет сохранить здоровье зубов и избежать неприятных последствий.

Уточнения

Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
Обсудить
Сейчас читают
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Шоу-бизнес
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана Аудио 
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Туризм
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом Аудио 
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Садоводство, цветоводство
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода Аудио 
Популярное
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде

Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.

Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Астронавты на МКС теряют внимание и память в условиях невесомости
Что прячется за границей Солнечной системы
Что прячется за границей Солнечной системы
Последние материалы
Медосмотр под контролем — граждан, находящихся на учёте у психиатров и наркологов, не допустят к управлению ТС
Как древние европейцы адаптировались к климату за 7000 лет
Какие фрукты и ягоды вредят зубам
Любите аджику, но не хотите долго с ней возиться? Предлагаем простой и вкусный рецепт
Как получить стойкий объём на волосах с помощью специальной пудры?
Что будет с организмом, если каждый день бегать по 30 минут?
Агата Муцениеце уже месяц не забирает сына у Прилучного, хотя суд оставил ребёнка ей
Из-за агрессивного пассажира Airbus A320 экстренно сел в Улан-Удэ
Гора Стрельная временно недоступна для посещений туристами
В Ульяновске бывший Bridgestone успешно возобновил производство шин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.