Какие фрукты и ягоды вредят зубам

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С детства нам внушали, что фрукты и ягоды — это только польза для организма. Но стоматолог-ортопед Евгения Бойцова напоминает, что даже такие полезные продукты могут нанести вред зубам, если не соблюдать определённые правила.

Фото: commons.wikimedia.org by Whitney, CC BY 2.0

Кислые фрукты, например цитрусовые, содержат большое количество лимонной кислоты. Её избыток может постепенно разрушать зубную эмаль. Чтобы избежать этого, после употребления таких фруктов нужно обязательно споласкивать рот водой. Это поможет нейтрализовать кислоту и защитить зубы.

Некоторые ягоды, например малина, смородина и ежевика, требуют осторожности из-за мелких косточек. Они могут застревать в межзубных промежутках, повреждать эмаль и даже вызывать воспаление дёсен.

Кроме того, такие ягоды, как вишня, черника и та же смородина, способны окрашивать зубы. Если вы недавно прошли процедуру отбеливания или реставрации, лучше избегать этих плодов, чтобы не испортить результат.

Правильный подход к употреблению фруктов и ягод поможет сохранить здоровье зубов и избежать неприятных последствий.

Уточнения

Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.

