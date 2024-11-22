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Сенча: напиток для спокойствия и здоровья

1:14
Здоровье

Полезные напитки могут стать отличным дополнением к рациону для профилактики серьёзных заболеваний. Один из таких доступных вариантов — зелёный чай сенча. Благодаря своему богатому химическому составу он не только укрепляет здоровье, но и помогает справляться с физической усталостью.

Сенча: напиток для спокойствия и здоровья
Фото: freepik.com by 8photo, PDM

Сенча обладает мягким вкусом, поэтому его можно пить без сахара или других подсластителей. В отличие от многих других сортов чая, он содержит умеренное количество кофеина, что делает его подходящим даже для вечернего употребления — идеальный выбор после напряжённого рабочего дня.

Но сенча полезен и в первой половине дня. Он способствует улучшению эмоционального фона, помогает легче переносить стрессовые ситуации и может быть особенно полезен для людей с импульсивным характером.

Ещё одно важное преимущество сенчи — её способность помогать избавляться от жировой прослойки при условии соблюдения диеты и физических нагрузок. Напиток также благотворно влияет на сердце и сосуды, что способствует продлению жизни.

Добавьте сенчу в свой рацион, чтобы ощутить её многостороннюю пользу для здоровья.

Уточнения

Сэнтя́ (яп. 煎茶 сэнтя) или сенча (в неточной транслитерации) — сорт зелёного чая, производимый в Японии. Название происходит от выражения "чайный отвар" (яп. 煎じ茶 сэндзитя).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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