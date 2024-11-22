Почему белый хлеб опасен для вашего мозга

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Белый хлеб — привычный продукт на столе многих, но если вы хотите сохранить здоровье на долгие годы, его лучше исключить из рациона.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, CC BY-SA 4.0

Белый хлеб содержит трансжиры, которые могут негативно влиять на мозг и даже стать причиной развития деменции. Кроме того, в нём много сахара, а его избыток может нарушить баланс глюкозы и инсулина в организме, что чревато повреждением стенок сосудов.

Проблемы на этом не заканчиваются. Употребление белого хлеба способствует повышению холестерина, что приводит к образованию атеросклеротических бляшек. Они ухудшают кровоток, повышают давление, вызывают недостаток кислорода в мозге и становятся причиной серьёзных заболеваний.

Чтобы избежать таких последствий, Соломатина советует отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу. Он богат клетчаткой и не содержит вредных добавок, что делает его полезной альтернативой.

Уточнения

Хлеб - пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

