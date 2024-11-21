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Почему лучше отказаться от сахара в чае

0:57
Здоровье

Чай — один из самых популярных напитков, который пьют в любое время года. Его ценят за способность утолять жажду и дарить бодрость. Однако привычка добавлять в чай сахар может нанести организму больше вреда, чем пользы.

Почему лучше отказаться от сахара в чае
Фото: flickr.com by Pasi Mammela, CC BY-SA 2.0

Сам по себе сахар не разрушает полезные свойства чая. Но если пить сладкий чай слишком часто, это может привести к избыточному весу и нагрузке на поджелудочную железу. Кроме того, употребление сахара способствует развитию воспалительных процессов в организме.

Рафинированный сахар не приносит никакой пользы и лишь усугубляет состояние здоровья. Лучше совсем отказаться от этой добавки, выбирая натуральные альтернативы, такие как морсы или соки без сахара.

Чай без сахара сохраняет свои полезные свойства и не нагружает организм лишними калориями. Сделайте свой выбор в пользу здоровья!

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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