Полезные свойства ежевики, о которых вы не знали

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежевика не только вкусна, но и обладает множеством полезных свойств.

Ежевика богата веществами, которые придают ей насыщенный фиолетовый цвет. Именно они помогают снизить риск развития опасных заболеваний, таких как рак и атеросклероз. Также ягода содержит витамин К, необходимый для ускорения заживления ран, и витамин С, который способствует синтезу коллагена, поддерживая здоровье кожи и сосудов.

Чтобы получить максимум пользы, важно выбирать правильную ежевику. Ягоды должны быть целыми, блестящими, без признаков гнили или повреждений.

Добавьте ежевику в свой рацион, и она станет не только вкусным дополнением к десертам, но и надёжным помощником в укреплении здоровья.

Уточнения

Ежеви́ка - подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).

