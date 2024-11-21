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Полезные свойства ежевики, о которых вы не знали

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Здоровье

Ежевика не только вкусна, но и обладает множеством полезных свойств.

Ежевика богата веществами, которые придают ей насыщенный фиолетовый цвет. Именно они помогают снизить риск развития опасных заболеваний, таких как рак и атеросклероз. Также ягода содержит витамин К, необходимый для ускорения заживления ран, и витамин С, который способствует синтезу коллагена, поддерживая здоровье кожи и сосудов.

Чтобы получить максимум пользы, важно выбирать правильную ежевику. Ягоды должны быть целыми, блестящими, без признаков гнили или повреждений.

Добавьте ежевику в свой рацион, и она станет не только вкусным дополнением к десертам, но и надёжным помощником в укреплении здоровья.

Уточнения

Ежеви́ка - подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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