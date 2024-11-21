Почему овощи обязательны в мясном рационе

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мясо — важный элемент питания, но чрезмерное его употребление может навредить здоровью. Если в рационе много мясных блюд, важно соблюдать несколько простых правил, чтобы снизить риски.

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Основная угроза заключается в недостатке клетчатки в меню. Мясо, употребляемое без овощей и зелени, способно спровоцировать серьёзные заболевания, включая рак кишечника, лёгких и предстательной железы.

Для предотвращения таких проблем в рационе обязательно должны присутствовать продукты, богатые клетчаткой. Рекомендуется ежедневно потреблять около 30 граммов этого вещества. Его содержание в овощах варьируется от 7 до 10% на 100 граммов продукта.

Хорошим выбором станут спаржа, морковь, брюссельская капуста, брокколи и зелёный горошек. Эти овощи не только улучшают пищеварение, но и помогают организму справляться с воспалительными процессами.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна - компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

