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Почему овощи обязательны в мясном рационе

1:00
Здоровье

Мясо — важный элемент питания, но чрезмерное его употребление может навредить здоровью. Если в рационе много мясных блюд, важно соблюдать несколько простых правил, чтобы снизить риски.

Почему овощи обязательны в мясном рационе
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Основная угроза заключается в недостатке клетчатки в меню. Мясо, употребляемое без овощей и зелени, способно спровоцировать серьёзные заболевания, включая рак кишечника, лёгких и предстательной железы.

Для предотвращения таких проблем в рационе обязательно должны присутствовать продукты, богатые клетчаткой. Рекомендуется ежедневно потреблять около 30 граммов этого вещества. Его содержание в овощах варьируется от 7 до 10% на 100 граммов продукта.

Хорошим выбором станут спаржа, морковь, брюссельская капуста, брокколи и зелёный горошек. Эти овощи не только улучшают пищеварение, но и помогают организму справляться с воспалительными процессами.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна - компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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