Почему псиллиум — ключ к здоровому пищеварению

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует множество советов по улучшению пищеварения, но большинство из них сосредоточено вокруг привычных рекомендаций. Однако есть менее известные способы, которые действительно могут помочь. Один из них — использование псиллиума, растения, выращиваемого на севере Индии.

Фото: commons.wikimedia.org by joel, CC BY-SA 2.0

Что такое псиллиум и чем он полезен

Псиллиум — это растение, ценным продуктом которого является не само семя, а его оболочка. Оболочка семян содержит гемицеллюлозу, представляющую собой растворимое пищевое волокно. Это мощный источник клетчатки, рекомендованный к ежедневному употреблению в размере до 38 граммов.

Ключевые преимущества псиллиума

Нормализация работы кишечника:

Оболочка псиллиума помогает устранить запоры, стимулирует перистальтику и снимает раздражение стенок кишечника.

Улучшение тонуса кишечной стенки:

Псиллиум снижает вероятность возникновения дивертикулёза и других проблем, связанных с ослаблением стенок кишечника.

Общий эффект на здоровье:

Регулярное употребление псиллиума помогает поддерживать баланс в пищеварительной системе, улучшая её общее состояние.

Как правильно употреблять псиллиум

Рекомендуется начинать с небольших порций (5-10 г в день) и постепенно увеличивать до рекомендуемой дозы. Псиллиум можно добавлять в воду, смузи, йогурт или каши. Обязательно запивать достаточным количеством воды, чтобы избежать неприятных ощущений в ЖКТ.

Кому стоит обратить внимание на псиллиум

Людям, страдающим от хронических запоров или синдрома раздражённого кишечника.

Тем, кто хочет улучшить общее состояние своего пищеварения.

Тем, кто стремится предотвратить появление дивертикулёза и других кишечных заболеваний.

Уточнения

Синдро́м раздражённого кише́чника (СРК) — хроническое, часто изнурительное и широко распространённое нарушение взаимодействия кишечника и головного мозга.

