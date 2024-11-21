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Почему псиллиум — ключ к здоровому пищеварению

1:57
Здоровье

Существует множество советов по улучшению пищеварения, но большинство из них сосредоточено вокруг привычных рекомендаций. Однако есть менее известные способы, которые действительно могут помочь. Один из них — использование псиллиума, растения, выращиваемого на севере Индии.

Почему псиллиум — ключ к здоровому пищеварению
Фото: commons.wikimedia.org by joel, CC BY-SA 2.0

Что такое псиллиум и чем он полезен

Псиллиум — это растение, ценным продуктом которого является не само семя, а его оболочка. Оболочка семян содержит гемицеллюлозу, представляющую собой растворимое пищевое волокно. Это мощный источник клетчатки, рекомендованный к ежедневному употреблению в размере до 38 граммов.

Ключевые преимущества псиллиума

Нормализация работы кишечника:

Оболочка псиллиума помогает устранить запоры, стимулирует перистальтику и снимает раздражение стенок кишечника.

Улучшение тонуса кишечной стенки:

Псиллиум снижает вероятность возникновения дивертикулёза и других проблем, связанных с ослаблением стенок кишечника.

Общий эффект на здоровье:

Регулярное употребление псиллиума помогает поддерживать баланс в пищеварительной системе, улучшая её общее состояние.

Как правильно употреблять псиллиум

  1. Рекомендуется начинать с небольших порций (5-10 г в день) и постепенно увеличивать до рекомендуемой дозы.
  2. Псиллиум можно добавлять в воду, смузи, йогурт или каши.
  3. Обязательно запивать достаточным количеством воды, чтобы избежать неприятных ощущений в ЖКТ.

Кому стоит обратить внимание на псиллиум

  • Людям, страдающим от хронических запоров или синдрома раздражённого кишечника.
  • Тем, кто хочет улучшить общее состояние своего пищеварения.
  • Тем, кто стремится предотвратить появление дивертикулёза и других кишечных заболеваний.

Уточнения

Синдро́м раздражённого кише́чника (СРК) — хроническое, часто изнурительное и широко распространённое нарушение взаимодействия кишечника и головного мозга.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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