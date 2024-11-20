Какой вред может нанести организму безалкогольное пиво

Как рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова, безалкогольное пиво не такое уж безопасное, как может показаться на первый раз.
По словам врача, хотя в безалкогольном пиве нет большого количества спиртного, зато в нём может присутствовать высокое содержание сахар и калорий.
"Некоторые безалкогольные сорта могут содержать добавки, которые не всегда полезны для организма", — добавила эксперт.
В итоге злоупотребление таким напитком может привести к набору веса и метаболическим нарушениям, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня”.
Безалкогольное пиво — напиток, по вкусу похожий на традиционное пиво, но содержащий небольшое количество алкоголя (от 0 до 2 % в зависимости от страны).
Метаболический синдром развивающийся при терапии антипсихотиками (нейролептиками), — наличие у пациента ожирения, гиперлипидемии и резистентности к инсулину, которые могут приводить к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.