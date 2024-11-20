Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бизнесмена задержали в Калининграде за мошенничество на 13 млн, связанное с Пушкинскими картами
Построили свой лагерь прямо на деревьях — в Германии экоактивисты против расширения завода Tesla
Лосось в сливочно-сырном соусе с овощами — великолепная идея для романтического или праздничного ужина
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Идеи для зимнего маникюра, чтобы быть в тренде
Россиянам назвали самые опасные для экологии телевизоры
Археологи нашли очаг для создания клея в пещере неандертальцев
Денежное дерево сбрасывает листья? Узнайте, как спасти растение
Из-за пьяного дебошира самолёт изменил маршрут

Какой вред может нанести организму безалкогольное пиво

0:39
Здоровье

Как рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова, безалкогольное пиво не такое уж безопасное, как может показаться на первый раз.

Какой вред может нанести организму безалкогольное пиво
Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, CC0

По словам врача, хотя в безалкогольном пиве нет большого количества спиртного, зато в нём может присутствовать высокое содержание сахар и калорий.

"Некоторые безалкогольные сорта могут содержать добавки, которые не всегда полезны для организма", — добавила эксперт.

В итоге злоупотребление таким напитком может привести к набору веса и метаболическим нарушениям, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня”.

Уточнения

Безалкогольное пиво — напиток, по вкусу похожий на традиционное пиво, но содержащий небольшое количество алкоголя (от 0 до 2 % в зависимости от страны).

Метаболический синдром развивающийся при терапии антипсихотиками (нейролептиками), — наличие у пациента ожирения, гиперлипидемии и резистентности к инсулину, которые могут приводить к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Что будет с двигателем, если в автомобиль залить бензин АИ-100 вместо АИ-92
Авто
Что будет с двигателем, если в автомобиль залить бензин АИ-100 вместо АИ-92 Аудио 
Причины, почему не стоит зимой долго прогревать машину
Авто
Причины, почему не стоит зимой долго прогревать машину Аудио 
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Шоу-бизнес
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы Аудио 
Популярное
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время

После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.

После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев
Стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина от смерти
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Последние материалы
Из-за пьяного дебошира самолёт изменил маршрут
И даже фотосессия с этой звездой когда-то не помогла увеличить продажи Singer SM1500 Roadster
Экономьте время и деньги! Эти обои заменят плитку на кухне
Какой вред может нанести организму безалкогольное пиво
Диетические печеночные котлеты — с овощным салатом и гречкой получается лёгкий ПП-обед
Удобряем смородину: комплексный подход к подкормке для богатого урожая
Лучшие способы восстановления сухой и потрескавшейся кожи стоп
Вашингтон заявил о намерении списать $4,65 млрд долга Украины
Учёные обнаружили скрытый текст на странице Голубого Корана
Как спасти фикус, который начал сбрасывать листья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.