Гипертония, или повышенное кровяное давление, является серьёзной проблемой для многих людей. Это заболевание не только вызывает дискомфорт, но и может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Об этом рассказала врач-кардиолог "СМ-Клиника" Анастасия Малай.
Она подчеркнула, что гипертония может привести к развитию других хронических заболеваний и незаметно разрушать организм в течение многих лет. Если высокое давление остаётся незамеченным или не лечится, это может привести к повреждению кровеносных сосудов и органов.
Со временем гипертония может повредить тонкие стенки артерий и перегрузить сердечную мышцу. Постоянное высокое давление может вызвать затвердение и сужение артерий, что называется атеросклерозом. Этот процесс замедляет приток крови и кислорода к сердцу и может привести к сердечному приступу, сообщает Газета.Ru.
Если атеросклероз возникает в артериях, снабжающих кровью головной мозг, это может вызвать инсульт. У людей с гипертонией также часто развивается аневризма — выпуклость в артерии, которая может лопнуть и вызвать опасное для жизни кровотечение, предупредила врач.
Кроме того, гипертония может привести к повреждению головного мозга, так как для его нормальной работы требуется достаточное кровоснабжение. Высокое давление может вызвать инсульт, сужение или кровотечение в кровеносных сосудах, а также образование тромбов в артериях, ведущих к мозгу.
Гипертония также может ухудшить состояние сердца, вызывая ишемическую болезнь сердца, стенокардию, аритмии и утолщение части сердца. Это повышает риск сердечного приступа, сердечной недостаточности и внезапной сердечной смерти.
Также гипертония может негативно сказаться на зрении, повредив хрупкие кровеносные сосуды, снабжающие кровью глаза, и сетчатку. Это может привести к кровоизлиянию в глаз, помутнению зрения или полной потере зрения, заключила кардиолог.
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.