Одышка при небольшой физической нагрузке может указывать на развитие хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).
Как рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Сергей Авдеев, это заболевание характеризуется воспалением дыхательных путей и обструкцией бронхов. ХОБЛ трудно поддаётся диагностике, что делает её опасной, сообщает Газета.Ru.
Обычно пациенты обращаются к врачу, когда появляется одышка при небольших нагрузках. Однако если возникает одышка в состоянии покоя, это уже говорит о серьёзном истощении организма.
Первый симптом заболевания — кашель, который может быть любым по характеру. В России около 10 миллионов человек страдают от ХОБЛ, что составляет примерно 7% населения страны. Однако возможна гиподиагностика, так как курильщики часто не обращают внимания на кашель, в том числе и тот, который сопровождается мокротой, добавил Авдеев.
Оды́шка (диспно́э) — одна из приспособительных функций организма, которая выражается в изменении частоты, ритма и глубины дыхания, нередко в сопровождении ощущений нехватки воздуха.
Лёгкие (лат. pulmones, др.-греч. πνεύμων) — органы воздушного дыхания у всех млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, большинства земноводных, а также у некоторых рыб (двоякодышащих, кистепёрых и многопёровых).
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.