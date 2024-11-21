Пульмонолог рассказал, о каком опасном заболевании сигнализирует одышка при небольших нагрузках

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одышка при небольшой физической нагрузке может указывать на развитие хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).

Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, CC BY-SA 4.0

Как рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Сергей Авдеев, это заболевание характеризуется воспалением дыхательных путей и обструкцией бронхов. ХОБЛ трудно поддаётся диагностике, что делает её опасной, сообщает Газета.Ru.

Обычно пациенты обращаются к врачу, когда появляется одышка при небольших нагрузках. Однако если возникает одышка в состоянии покоя, это уже говорит о серьёзном истощении организма.

Первый симптом заболевания — кашель, который может быть любым по характеру. В России около 10 миллионов человек страдают от ХОБЛ, что составляет примерно 7% населения страны. Однако возможна гиподиагностика, так как курильщики часто не обращают внимания на кашель, в том числе и тот, который сопровождается мокротой, добавил Авдеев.

Уточнения

Оды́шка (диспно́э) — одна из приспособительных функций организма, которая выражается в изменении частоты, ритма и глубины дыхания, нередко в сопровождении ощущений нехватки воздуха.



Лёгкие (лат. pulmones, др.-греч. πνεύμων) — органы воздушного дыхания у всех млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, большинства земноводных, а также у некоторых рыб (двоякодышащих, кистепёрых и многопёровых).



