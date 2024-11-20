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Врач назвал признаки артериального и венозного тромбоза

1:55
Здоровье

Тромбоз — это серьёзное заболевание, которое может привести к опасным для жизни последствиям. Тромбоз бывает двух видов: венозный и артериальный, сообщил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Врач назвал признаки артериального и венозного тромбоза
Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany, CC BY 2.0

Врач рассказал, что первый вид тромбоза характеризуется отёком, изменением цвета кожи, синяками и охлаждением конечностей. Боль при этом вялая и тянущая, но не такая сильная, как при артериальном тромбозе. Второй вид тромбоза — артериальный — сопровождается сильной болью в конечностях и может привести к сухой гангрене.

Как сообщает сайт Москва 24, оба вида тромбоза требуют немедленного обращения к врачу. Для профилактики венозного тромбоза людям с варикозным расширением вен или предрасположенностью к нему рекомендуется ежегодно проходить ультразвуковое исследование вен и носить компрессионное бельё, а также обратиться к флебологу для возможного проведения склеротерапии или удаления поражённых вен.

Чтобы предотвратить развитие артериального тромбоза, также следует ежегодно проходить ультразвуковое исследование и контролировать уровень холестерина, так как его повышение может привести к атеросклерозу, который также может вызвать образование тромбов.

Кроме того, тромбоз может возникнуть из-за недостаточного потребления жидкости, поэтому рекомендуется выпивать не менее 8 стаканов воды в день.

Важно помнить, что приём определённых лекарств, таких как средства от тахикардии, мочегонные препараты и некоторые антибиотики, может увеличить риск развития тромбоза. Люди с высоким ростом (выше 188 см) также находятся в группе риска, так как столб жидкости в организме оказывает большее давление на ноги высоких людей.

Уточнения

Тромбо́з (новолат. thrombōsis «свёртывание» ← др.-греч. θρόμβος «сгусток») — процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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