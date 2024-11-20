Врач объяснила, чем может быть опасен авитаминоз

С наступлением поздней осени и зимы многие начинают испытывать нехватку витаминов, что сказывается на общем состоянии здоровья: возникает слабость, понижается работоспособность, и организм не функционирует так эффективно, как хотелось бы.

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Об этом рассказала главный врач клиники "Риммарита", кандидат медицинских наук, диетолог и специалист в области превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко.

Она отметила, что основа решения данной проблемы заключается в правильном питании, которое должно обеспечивать организм важными витаминами и микроэлементами, передает "Вечерняя Москва".

По ее словам, одной столовой ложки икры через день достаточно на протяжении всей жизни, чтобы восполнять все дефициты. В икре содержится витамин А, витамин Е, омега-3 жирные кислоты и множество антиоксидантов. Также в ней есть белок, в котором присутствуют все незаменимые аминокислоты.

Уточнения

Авитамино́з (лат. avitaminosis) — заболевание, являющееся следствием длительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины.



