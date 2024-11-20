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Почему пневмония опаснее для пожилых пациентов

1:24
Здоровье

Пневмония, перенесенная в пожилом возрасте, может причинить значительный ущерб организму. Эта болезнь представляет серьезную угрозу из-за возможности возникновения различных осложнений, которые сложно переносить людям старшего возраста, сообщают "Вести Подмосковья".

Почему пневмония опаснее для пожилых пациентов
Фото: unsplash.com by Кристина Готтарди, CC0

"Пневмония поддается лечению благодаря грамотным пульмонологам и хорошему арсеналу антибиотиков. Однако у пациентов старшего возраста состарена иммунная система, которая должна защищать от бактериальных, вирусных и других видов пневмонии. По этой причине организм и дает сбой", — объяснила доктор медицинских наук.

Главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы, профессор кафедры болезней старения Пироговского университета Надежда Рунихина подчеркнула, что риск заражения пневмонией у пожилых людей в 3-5 раз выше, чем у молодежи. Часто это заболевание возникает как вторичная бактериальная инфекция после перенесенного гриппа или коронавирусной инфекции.

"У пожилых граждан обычно уже имеется ряд сопутствующих хронических заболеваний: сахарный диабет, проблемы с бронхолегочной и сердечно-сосудистой системами, болезни почек. Это увеличивает риски развития осложнений от пневмонии в 19 раз", — подчеркнула врач.

Уточнения

Пневмони́я — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации).

Коронавирус (лат  Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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