Гастроэнтеролог рассказала о пользе батата

Батат, известный также как сладкий картофель, имеет свои корни в Южной Америке и уже завоевал популярность среди россиян благодаря своему крахмалистому составу и нежной сладковатой текстуре. Тем не менее, по словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух из лаборатории "Гемотест", некоторым людям стоит относиться к нему с осторожностью.

Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Как отмечает специалист, батат является отличным натуральным источником калия, который благоприятно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы и помогает поддерживать нормальное артериальное давление. Кроме того, в клубнях этого южноамериканского растения содержится фолиевая кислота (витамин B9) и витамины группы A, которые необходимы для сохранения хорошего зрения и нормальной работы пищеварительного тракта., сообщают "Вести Подмосковья".

"При этом в батате достаточно много оксалатов — солей и эфиров щавелевой кислоты. При соединении с кальцием они образуют нерастворимые вещества, которые могут накапливаться в почках и мочевыводящих путях в виде камней. Поэтому батат следует с осторожностью включать в меню всем, кто страдает мочекаменной болезнью: ее течение может усугубиться", — предупреждает врач.

По мнению доктора Кашух, хотя батат и отличается низкой калорийностью, его жарка в масле может привести к набору лишнего веса. Поэтому предпочтительнее готовить его, варя или используя пароварку.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.



Ка́лий (химический символ — K, от лат. Kalium) — химический элемент 1-й группы, четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 19.



