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Врач Янг назвала три опасных продукта при высоком сахаре

1:10
Здоровье

В своём Telegram-канале эндокринолог Екатерина Янг объяснила, что продукты с содержанием сахара, в том числе фрукты и ягоды, классифицируются по гликемическому индексу. Индекс может быть низким, средним или высоким. Фрукты с низким гликемическим индексом, такие как яблоки, персики, абрикосы, сливы и клубника, можно безопасно включать в рацион людей с повышенным уровнем сахара в крови, поскольку они не вызывают резких колебаний, сообщает "Российская газета". 

Врач Янг назвала три опасных продукта при высоком сахаре
Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, CC BY 2.0

Продукты со средним индексом, к которым относятся чернослив, черника, грейпфрут и апельсин, следует употреблять с осторожностью. А вот употребление фруктов и ягод с высоким гликемическим индексом связано с серьезными рисками.

"К ним относятся банан, манго и арбуз", - уточнила Екатерина Янг.

Врач добавила, что лучше отказаться от перекуса фруктами, особенно при диабете.

"Они не насыщают надолго, кроме того, вызывают скачки уровня глюкозы в крови", - подчеркнула специалист.

Эндокринолог посоветовала есть фрукты и ягоды после еды.

Уточнения

Са́харный диабе́т группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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