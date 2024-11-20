Врач Янг назвала три опасных продукта при высоком сахаре

В своём Telegram-канале эндокринолог Екатерина Янг объяснила, что продукты с содержанием сахара, в том числе фрукты и ягоды, классифицируются по гликемическому индексу. Индекс может быть низким, средним или высоким. Фрукты с низким гликемическим индексом, такие как яблоки, персики, абрикосы, сливы и клубника, можно безопасно включать в рацион людей с повышенным уровнем сахара в крови, поскольку они не вызывают резких колебаний, сообщает "Российская газета".
Продукты со средним индексом, к которым относятся чернослив, черника, грейпфрут и апельсин, следует употреблять с осторожностью. А вот употребление фруктов и ягод с высоким гликемическим индексом связано с серьезными рисками.
"К ним относятся банан, манго и арбуз", - уточнила Екатерина Янг.
Врач добавила, что лучше отказаться от перекуса фруктами, особенно при диабете.
"Они не насыщают надолго, кроме того, вызывают скачки уровня глюкозы в крови", - подчеркнула специалист.
Эндокринолог посоветовала есть фрукты и ягоды после еды.
Са́харный диабе́т— группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина.
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