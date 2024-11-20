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Врач Семирядов раскрывает секреты, как убрать живот

1:24
Здоровье

Снижение калорийности рациона — это один из ключевых подходов к похудению. Существуют определённые продукты, которые могут значительно облегчить эту задачу, так как они обеспечивают хорошее насыщение организма.

Врач Семирядов раскрывает секреты, как убрать живот
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, PDM

Согласно словам врача-диетолога и нутрициолога Дмитрия Семирядова, такие продукты позволяют снизить общее количество потребляемых калорий, не уменьшая при этом объем еды. Это значит, что для достижения результата вовсе не нужно ограничивать себя лишь небольшой порцией каши или куриного филе. Об этом сообщает "Российская газета". 

Если ваша цель — избавиться от жира на животе, стоит обратить внимание на продукты, богатые клетчаткой.

"Она набухает и оказывает небольшое давление на стенки желудка", — отметил врач в интервью добавив, что за счет чего в мозг поступает сигнал о насыщении.

Второе правило заключается в обязательном присутствии белкового продукта в каждом приеме пищи. Недостаток белка в организме может привести к усилению аппетита и сильной тяге к сладким изделиям.

Кроме того, нехватка белка имеет и другое негативное последствие: организм начинает разбирать собственные мышцы для получения необходимых аминокислот. Это может пагубно сказаться как на здоровье, так и на внешнем облике.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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