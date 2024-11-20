Врач рассказала, как алкоголь влияет на шанс забеременеть

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Алкоголь негативно влияет на весь организм, однако особенно сильно он бьёт по репродуктивной системе, снижая овариальный резерв, рассказывает гинеколог, эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, CC BY 2.0

Врач отмечает, что запас яйцеклеток, готовых к созреванию и последующему оплодотворению, в течение жизни может только расходоваться, пополнить его нельзя. Когда резерв заканчивается, наступает менопауза. Поэтому у женщин, которые не злоупотребляют спиртными напитками, больше шансов забеременеть.

У выпивающих мужчин тоже возникают проблемы с фертильностью. В частности, проблемы с печенью могут привести к гормональным нарушениям и снижению качества спермы. Постоянная интоксикация снижает либидо, приводит к трудностям с зачатием.

Нежелательно употреблять алкоголь и молодым людям. У девушек возможно повреждение структуры яйцеклеток, нарушение менструального цикла. У юношей возможны сбои в выработке тестостерона, что в подростковом возрасте влияет и на внешность.

"Если злоупотреблять алкоголем, сместится баланс между тестостероном и эстрогеном — мужскими и женскими половыми гормонами — и вместо наращивания мышц и укрепления костей организм будет заниматься откладыванием жировой ткани по женскому типу, то есть в области живота, бедер, молочных желез", — резюмирует эксперт.

Уточнения

Бере́менность — физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.

