Иммунитет под угрозой: почему популярные средства могут навредить

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В сезон простуд популярность иммуномодуляторов и стимуляторов иммунитета возрастает, но их эффективность вызывает вопросы.

Фото: creativecommons.org by Katja Schulz is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Клинический фармаколог Любовь Селиванова отметила, что иммунная система регулируется естественным образом при инфекции или через лекарственные препараты.

Современные средства, такие как иммуноглобулины и моноклональные антитела, используются при аутоиммунных и онкологических заболеваниях, но их эффективность при простудах не доказана.

Эхинацея пурпурная известна своими противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами, однако клинические испытания её действия против простуды дали противоречивые результаты. Помимо этого, она может вызывать побочные эффекты: боль в животе, тошноту, зуд, сыпь и даже отёк.

Препараты на основе эхинацеи противопоказаны людям с прогрессирующими системными и аутоиммунными заболеваниями, такими как туберкулез или рассеянный склероз.

Важным моментом остаётся критическое отношение к выбору препаратов. Селиванова подчеркнула, что популярность "натуральных" средств, таких как эхинацея, часто основана на стереотипе о их безопасности.

Однако любые препараты, даже растительные, могут быть не только бесполезными, но и опасными при неправильном использовании. Особенно это касается пациентов с хроническими заболеваниями, для которых самостоятельный приём подобных средств может усугубить состояние.

Поэтому при выборе препаратов для поддержания иммунитета важно консультироваться с врачом и учитывать индивидуальные особенности организма.

Уточнения

Эхина́цея (лат. Echinacea) — род многолетних травянистых растений из семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

