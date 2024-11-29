Иммунитет под угрозой: почему популярные средства могут навредить

В сезон простуд популярность иммуномодуляторов и стимуляторов иммунитета возрастает, но их эффективность вызывает вопросы.
Клинический фармаколог Любовь Селиванова отметила, что иммунная система регулируется естественным образом при инфекции или через лекарственные препараты.
Современные средства, такие как иммуноглобулины и моноклональные антитела, используются при аутоиммунных и онкологических заболеваниях, но их эффективность при простудах не доказана.
Эхинацея пурпурная известна своими противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами, однако клинические испытания её действия против простуды дали противоречивые результаты. Помимо этого, она может вызывать побочные эффекты: боль в животе, тошноту, зуд, сыпь и даже отёк.
Препараты на основе эхинацеи противопоказаны людям с прогрессирующими системными и аутоиммунными заболеваниями, такими как туберкулез или рассеянный склероз.
Важным моментом остаётся критическое отношение к выбору препаратов. Селиванова подчеркнула, что популярность "натуральных" средств, таких как эхинацея, часто основана на стереотипе о их безопасности.
Однако любые препараты, даже растительные, могут быть не только бесполезными, но и опасными при неправильном использовании. Особенно это касается пациентов с хроническими заболеваниями, для которых самостоятельный приём подобных средств может усугубить состояние.
Поэтому при выборе препаратов для поддержания иммунитета важно консультироваться с врачом и учитывать индивидуальные особенности организма.
Эхина́цея (лат. Echinacea) — род многолетних травянистых растений из семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).
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