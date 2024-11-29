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Смертельно опасный коктейль: почему нельзя смешивать антибиотики и спиртное

4:08
Здоровье

Антибиотики помогают организму бороться с бактериальными инфекциями, но их приём требует строгого соблюдения правил, включая полный отказ от алкоголя. Врачи объяснили, почему сочетание спиртного и антибиотиков может нанести серьёзный вред здоровью.

Смертельно опасный коктейль: почему нельзя смешивать антибиотики и спиртное
Фото: Городская поликлиника № 17 is licensed under public domain

Антибиотики: зачем они нужны

Антибиотики — мощные препараты, подавляющие рост болезнетворных микроорганизмов. Они играют ключевую роль в лечении инфекций, поражающих различные системы организма. Однако, как и любое лекарство, они могут вызывать побочные эффекты, особенно если нарушать режим их приёма.

История антибиотиков началась в 1928 году с открытия пенициллина Александром Флемингом. Сегодня врачи используют множество групп антибиотиков, каждая из которых воздействует на бактерии по-разному. Но одно остаётся неизменным: эти препараты следует принимать исключительно по назначению врача. Самолечение недопустимо и опасно.

Взаимодействие антибиотиков с алкоголем

Часто приём антибиотиков совпадает с праздниками, и пациенты задаются вопросом: можно ли совмещать их с алкоголем?

Врач-терапевт Айслу Каримова рассказала, что сочетание спиртного с антибиотиками категорически не рекомендуется.

"Алкоголь блокирует действие антибиотиков, снижает эффективность терапии и может вызывать токсическое поражение печени и других органов", — объяснила Каримова.

Спиртные напитки разрушают действующее вещество антибиотиков, замедляют их вывод или, наоборот, ускоряют метаболизм, что приводит к нежелательным симптомам и снижению лечебного эффекта. Кроме того, комбинация алкоголя и антибиотиков увеличивает нагрузку на печень, сердечно-сосудистую систему и нарушает обмен веществ.

10 причин, почему нельзя совмещать антибиотики с алкоголем:

  • Повышенная нагрузка на печень.
  • Риски для сердечно-сосудистой системы.
  • Нарушение микробиома кишечника.
  • Заболевания ЖКТ.
  • Снижение иммунитета.
  • Возможные аллергические реакции.
  • Накопление токсичного уксусного альдегида.
  • Угнетение работы нервной системы.
  • Негативное воздействие на поджелудочную железу.
  • Замедление вывода алкоголя, что усиливает его токсичность.

Какие антибиотики хуже всего сочетаются с алкоголем?

По словам Айслу Каримовой, с алкоголем особенно несовместимы:

  • тетрациклины
  • левомицетины
  • аминогликозиды
  • цефалоспорины
  • макролиды

Эти препараты могут вызывать тяжёлые побочные эффекты, включая головную боль, тошноту, кожные высыпания и даже серьёзные проблемы с сердечно-сосудистой системой и нервной деятельностью.

А можно хотя бы чуть-чуть

Доктор медицинских наук Павел Бережанский подчеркнул, что во время курса антибиотиков от алкоголя следует полностью отказаться. Даже небольшие дозы спиртного могут навредить.

"Если вы всё же решили выпить, это должно быть не ранее чем через сутки после приёма антибиотиков. Важно помнить, что запивать лекарства спиртным категорически нельзя", — отметил врач.

Он добавил, что при употреблении спиртного нужно обратить внимание на питание: рацион должен включать больше овощей, фруктов и клетчатки. Это поможет избежать застоя пищи в кишечнике и снизить риск интоксикации.

Какие ещё лекарства нельзя совмещать с алкоголем

  • Антикоагулянты и антиагреганты: увеличивают риск кровотечений.
  • Антидепрессанты: усиливают нагрузку на печень и вызывают седативный эффект.
  • Кардиологические препараты: могут вызывать серьёзные побочные реакции.
  • Противокашлевые средства: угнетают работу центральной нервной системы.
  • Снотворные и транквилизаторы: их сочетание со спиртным может привести к остановке дыхания.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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