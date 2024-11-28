Секрет зимнего здоровья: топ продуктов, которые защитят от простуд

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург поделился главным правилом питания, которое поможет оставаться здоровым в сезон простуд.

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В беседе с URA. ru он подчеркнул, что питание должно быть разнообразным, чтобы организм получал все необходимые витамины и минералы.

Гинзбург отметил, что строгие диеты, например, рацион из гречки, огурцов и варёной куриной грудки, могут лишить организм важных элементов. Вместо этого он предложил сохранить правильное питание, но разнообразить его.

На завтрак он советует приготовить овсянку с замороженными ягодами и мёдом.

На обед — суп с цельнозерновым хлебом, который богат пищевыми волокнами и цинком, и салат из квашеной капусты, содержащей пробиотики, витамины группы B и витамин C.

"Добавляя квашеные овощи в рацион, вы не только укрепите иммунитет, но и сделаете своё меню интереснее. Эти продукты отлично сочетаются с мясом, рыбой и могут служить гарниром" — пояснил диетолог.

На ужин он рекомендует творог со сметаной и фруктами или йогурт с отрубями. Молочные продукты, по его словам, поддерживают здоровую микрофлору кишечника и усиливают защитные функции организма. Для укрепления иммунитета Гинзбург также посоветовал отвар шиповника, богатого витамином С.

Для тех, кто в холодное время года мёрзнет, диетолог рекомендовал включить в рацион больше жирных продуктов и пищи с высокой теплоёмкостью, таких как горячие супы-пюре с добавлением сливок и сливочного масла, а также жирную рыбу.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.

