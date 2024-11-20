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Как поддерживать иммунитет зимой

1:28
Здоровье

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург поделился, как можно поддержать иммунитет в простудный сезон.

Как поддерживать иммунитет зимой
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, CC BY-SA 4.0

"Продукты, которые очень полезны зимой… это богатые аскорбиновой кислотой: все ягоды, все фрукты, в том виде, в каком их удалось сохранить или достать. Например, замороженные ягоды, хорошо высушенные ягоды, в частности, шиповник, в котором много аскорбиновой кислоты. Это первый шаг", — рассказал эксперт.

Витамин С имеет очень важное значение в укреплении иммунной системы, потому что способствует выработке лейкоцитов. Одним из рекордсменов по содержанию витамина С является шиповник.

Ещё одна группа полезных продуктов — это кисломолочные продукты и квашенные овощи. Все они богаты пробиотиками, которые помогают поддерживать здоровье кишечника.

Михаил Гинзбург также рассказал о важности продуктов, богатых пищевыми волокнами и цинком, например, грубый хлеб, овсянка, перловка и гречка.

Включайте все эти продукты в своё ежедневное меню. На завтрак приготовьте овсяную кашу, добавьте к ней ягоды и ложку мёда. На обед — суп, а к нему цельнозерновой хлеб и салат из квашеной капусты, а на ужин — творог с фруктами или йогурт с отрубями, передаёт URA.RU.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч.  «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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