Как поддерживать иммунитет зимой

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург поделился, как можно поддержать иммунитет в простудный сезон.

Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, CC BY-SA 4.0

"Продукты, которые очень полезны зимой… это богатые аскорбиновой кислотой: все ягоды, все фрукты, в том виде, в каком их удалось сохранить или достать. Например, замороженные ягоды, хорошо высушенные ягоды, в частности, шиповник, в котором много аскорбиновой кислоты. Это первый шаг", — рассказал эксперт.

Витамин С имеет очень важное значение в укреплении иммунной системы, потому что способствует выработке лейкоцитов. Одним из рекордсменов по содержанию витамина С является шиповник.

Ещё одна группа полезных продуктов — это кисломолочные продукты и квашенные овощи. Все они богаты пробиотиками, которые помогают поддерживать здоровье кишечника.

Михаил Гинзбург также рассказал о важности продуктов, богатых пищевыми волокнами и цинком, например, грубый хлеб, овсянка, перловка и гречка.

Включайте все эти продукты в своё ежедневное меню. На завтрак приготовьте овсяную кашу, добавьте к ней ягоды и ложку мёда. На обед — суп, а к нему цельнозерновой хлеб и салат из квашеной капусты, а на ужин — творог с фруктами или йогурт с отрубями, передаёт URA.RU.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C 6 H 8 O 6 , является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.



Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

