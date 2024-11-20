Как поддерживать иммунитет зимой

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург поделился, как можно поддержать иммунитет в простудный сезон.
"Продукты, которые очень полезны зимой… это богатые аскорбиновой кислотой: все ягоды, все фрукты, в том виде, в каком их удалось сохранить или достать. Например, замороженные ягоды, хорошо высушенные ягоды, в частности, шиповник, в котором много аскорбиновой кислоты. Это первый шаг", — рассказал эксперт.
Витамин С имеет очень важное значение в укреплении иммунной системы, потому что способствует выработке лейкоцитов. Одним из рекордсменов по содержанию витамина С является шиповник.
Ещё одна группа полезных продуктов — это кисломолочные продукты и квашенные овощи. Все они богаты пробиотиками, которые помогают поддерживать здоровье кишечника.
Михаил Гинзбург также рассказал о важности продуктов, богатых пищевыми волокнами и цинком, например, грубый хлеб, овсянка, перловка и гречка.
Включайте все эти продукты в своё ежедневное меню. На завтрак приготовьте овсяную кашу, добавьте к ней ягоды и ложку мёда. На обед — суп, а к нему цельнозерновой хлеб и салат из квашеной капусты, а на ужин — творог с фруктами или йогурт с отрубями, передаёт URA.RU.
Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.
Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.
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