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Как избежать инфаркта: советы для снижения холестерина

2:08
Здоровье

Высокий уровень холестерина негативно влияет на кровообращение, провоцирует образование бляшек и значительно увеличивает риск инфаркта и инсульта.

в ресторане
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
в ресторане

Особенно это касается мужчин, так как избыток "плохих" липопротеинов в их организме оказывает разрушительное воздействие.

Как предотвратить эти проблемы, рассказал кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян. Он напомнил: чем выше уровень холестерина, тем хуже становится проходимость сосудов.

"Лишний холестерин, избыточные липопротеины откладываются в стенках сосудов. Если не удаётся решить проблему с холестерином с помощью питания, необходимо прибегать к назначенным врачом статинам" — подчеркнул Гадзиян.

Он добавил, что зашкаливающий уровень холестерина приводит к образованию атеросклеротических бляшек, которые могут спровоцировать инсульты и инфаркты.

На этапе, когда можно улучшить ситуацию изменением рациона, стоит обратить внимание на количество жирной и солёной пищи. Особенно важно ограничить употребление колбасных изделий, которые содержат большое количество натрия и нитратов.

"Эти продукты ухудшают кровообращение и способствуют образованию бляшек в сосудах" — отметил врач, добавив, что такое питание ухудшает кровоток.

По его словам, колбаса и сосиски входят в список самых вредных продуктов для мужского здоровья.

Также он предупредил о вреде пищи, богатой насыщенными жирами и трансжирами. Одним из главных источников таких веществ является фастфуд. Употребление такой еды повышает уровень холестерина и ухудшает кровообращение.

Особое внимание врач уделил влиянию сахара. Он запускает выработку инсулина, что приводит к снижению уровня тестостерона — гормона, играющего ключевую роль для мужского здоровья.

Кроме того, он рекомендовал избегать блюд, приготовленных на подсолнечном, кукурузном и соевом маслах.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast "быстрый" и food "пища") — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
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