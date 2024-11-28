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Как отказ от сахара в детстве спасает от диабета и гипертонии

1:46
Здоровье

Первые 1000 дней с момента зачатия, охватывающие период беременности и первые два года жизни, играют ключевую роль в формировании долгосрочного здоровья.

Как отказ от сахара в детстве спасает от диабета и гипертонии
Фото: unsplash.com by Jannis Brandt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

Основой в этот период становится сбалансированное питание. Современные рекомендации настоятельно советуют исключить или минимизировать добавленный сахар в рационе детей до одного года. Однако статистика показывает, что большинство младенцев и малышей регулярно употребляют подслащенные продукты и напитки.

Новое исследование, поддержанное Национальным институтом здравоохранения США, сравнило современные пищевые привычки детей с рационом, принятом 70 лет назад.

Ученые выяснили, что в 1950-х годах, когда питание малышей и кормящих матерей было строго регламентировано, риск развития диабета и гипертонии снижался на 35% и 20% соответственно. Более того, начало этих заболеваний откладывалось: диабет — на четыре года, гипертония — на два.

Наиболее выраженный защитный эффект наблюдался у детей, рацион которых был ограничен в сахарах как до рождения, так и после. Причем внутриутробное влияние составляло треть от общего снижения риска. Эффект усиливался после достижения ребенком шестимесячного возраста, что, вероятно, связано с введением в рацион твердой пищи.

Эти данные подчеркивают важность ограничения сахара в первые годы жизни. Снижение его потребления помогает снизить риск хронических заболеваний, таких как диабет и гипертония, и оказывает долговременное положительное влияние на здоровье.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю") — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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