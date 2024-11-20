Стоматолог назвал продукты, способствующие повышению чувствительности зубов

Повышенная чувствительность зубов — это проблема, с которой часто сталкиваются пациенты стоматологических клиник. И одним из факторов, влияющих на возникновение этой проблемы, является питание.

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Стоматолог-терапевт клиники "СМ-Стоматология" Павел Лысенков рассказал о продуктах, которые могут способствовать развитию повышенной чувствительности зубов.

По словам врача, повышенная чувствительность зубов может быть вызвана употреблением продуктов, содержащих кислоты, сахара или воздействием холодных и горячих блюд. Кислые продукты включают цитрусовые фрукты, кислые ягоды, уксус, маринованные продукты и газированные напитки

Избыток сладких продуктов, таких как конфеты, шоколад и кондитерские изделия, также может вызвать чувствительность зубов, уточняет Газета.Ru.

Важно следить за температурой потребляемых продуктов и использовать специальную зубную пасту для снижения чувствительности. Регулярные визиты к стоматологу помогут предотвратить развитие более серьёзных проблем с зубами.

"Важно помнить, что повышенная чувствительность зубов также может быть связана с другими заболеваниями, такими как: кариес, трещины эмали или заболевания десен. Поэтому терпеть данную проблему и надеяться на то, что она пройдет сама собой не стоит. При наличии такого симптома следует обязательно посетить стоматолога", — добавил Лысенков.

Уточнения

Зубы человека — костные образования у человека, служащие для первичной механической обработки пищи.



Гиперестези́я — это повышенная чувствительность твёрдых тканей зубов.

