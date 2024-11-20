Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Флоренс Пью была вынуждена заморозить яйцеклетки из-за опасного диагноза
Названы повседневные продукты, содержащие никотин
Хватит всем — запасы нефти в ХМАО обеспечат добычу на долгие годы
Традиционные новогодние блюда: как сделать их полезнее
Раскрыт гонорар Александра Реввы на новогодних корпоративах
Как правильно обработать рану кошки после укуса животного
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло
Листья томатов оказались съедобными
Идеальные икры. Ваш гайд по упражнениям

Стоматолог назвал продукты, способствующие повышению чувствительности зубов

Здоровье

Повышенная чувствительность зубов — это проблема, с которой часто сталкиваются пациенты стоматологических клиник. И одним из факторов, влияющих на возникновение этой проблемы, является питание.

Стоматолог назвал продукты, способствующие повышению чувствительности зубов
Фото: en.wikipedia.org by Билл Брэнсон is licensed under public_domain

Стоматолог-терапевт клиники "СМ-Стоматология" Павел Лысенков рассказал о продуктах, которые могут способствовать развитию повышенной чувствительности зубов.

По словам врача, повышенная чувствительность зубов может быть вызвана употреблением продуктов, содержащих кислоты, сахара или воздействием холодных и горячих блюд. Кислые продукты включают цитрусовые фрукты, кислые ягоды, уксус, маринованные продукты и газированные напитки

Избыток сладких продуктов, таких как конфеты, шоколад и кондитерские изделия, также может вызвать чувствительность зубов, уточняет Газета.Ru.

Важно следить за температурой потребляемых продуктов и использовать специальную зубную пасту для снижения чувствительности. Регулярные визиты к стоматологу помогут предотвратить развитие более серьёзных проблем с зубами.

"Важно помнить, что повышенная чувствительность зубов также может быть связана с другими заболеваниями, такими как: кариес, трещины эмали или заболевания десен. Поэтому терпеть данную проблему и надеяться на то, что она пройдет сама собой не стоит. При наличии такого симптома следует обязательно посетить стоматолога", — добавил Лысенков.

Уточнения

Зубы человека — костные образования у человека, служащие для первичной механической обработки пищи.

Гиперестези́я это повышенная чувствительность твёрдых тканей зубов. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Обсудить
Сейчас читают
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Домашние животные
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам Аудио 
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Наука и техника
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера Аудио 
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому
Военные новости
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев Праздник к нам приходит. Как в этом году выбрать заведение на новогодний корпоратив Дмитрий Плотников Азербайджан подал в МУС третий иск против Армении. Оправдывается хорошая русская пословица Любовь Степушова
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Последние материалы
Сердечный приступ в 32 года: важные симптомы от свидетельницы
Поддерживаем здоровье тела: как часто нужно делать массаж
Лариса Гузеева раскрыла, в какую страну улетела: впервые за 65 лет
В России выявили новую схему мошенничества против участников СВО
Преимущества использования бархатцев для улучшения почвы и компоста
Почему автокредиты теряют популярность у россиян
Почему рассада перца чахнет: основные ошибки
Владимир Путин отреагировал на смерть Светланы Светличной: что сказал президент
Аналитики: россиян не пугает рост цен на кофе
В Астрахани с 1 января 2025 года введут туристический налог
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.