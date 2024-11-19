Случаи заражение вирусом Коксаки впервые обнаружены в Кузбассе

В Кемеровской области обнаружены первые случаи заражение вирусом Коксаки, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В 2024 году в ходе выборочных исследований вирус был найден у пациентов, проживающих в Кемерове и Промышленновском районе, пишет Сiбдепо.
Вирус Коксаки является возбудителем энтеровирусной инфекции, случаи которой регистрируются каждый год, в том числе и в Кузбассе. Заболевание затрагивает в основном детей, сообщили в ведомстве.
Вирус Коксаки — это один из возбудителей энтеровирусной инфекции, который может вызывать различные заболевания, такие как ангина, серозный менингит, миалгия или плевродиния. Инфекция распространяется через прямой контакт с заражёнными людьми, а также через загрязнённые поверхности и воду.
Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте.
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