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Случаи заражение вирусом Коксаки впервые обнаружены в Кузбассе

0:54
Здоровье

В Кемеровской области обнаружены первые случаи заражение вирусом Коксаки, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случаи заражение вирусом Коксаки впервые обнаружены в Кузбассе
Фото: Wikipedia by Manuel Almagro Rivas, CC BY-SA 4.0

В 2024 году в ходе выборочных исследований вирус был найден у пациентов, проживающих в Кемерове и Промышленновском районе, пишет Сiбдепо.

Вирус Коксаки является возбудителем энтеровирусной инфекции, случаи которой регистрируются каждый год, в том числе и в Кузбассе. Заболевание затрагивает в основном детей, сообщили в ведомстве.

Вирус Коксаки — это один из возбудителей энтеровирусной инфекции, который может вызывать различные заболевания, такие как ангина, серозный менингит, миалгия или плевродиния. Инфекция распространяется через прямой контакт с заражёнными людьми, а также через загрязнённые поверхности и воду.

Уточнения

Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте. 

Кузнецкий угольный бассейн или Кузбасс — одно из самых крупных угольных месторождений мира, расположен на юге Западной Сибири.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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