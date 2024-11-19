Случаи заражение вирусом Коксаки впервые обнаружены в Кузбассе

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Кемеровской области обнаружены первые случаи заражение вирусом Коксаки, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: Wikipedia by Manuel Almagro Rivas, CC BY-SA 4.0

В 2024 году в ходе выборочных исследований вирус был найден у пациентов, проживающих в Кемерове и Промышленновском районе, пишет Сiбдепо.

Вирус Коксаки является возбудителем энтеровирусной инфекции, случаи которой регистрируются каждый год, в том числе и в Кузбассе. Заболевание затрагивает в основном детей, сообщили в ведомстве.

Вирус Коксаки — это один из возбудителей энтеровирусной инфекции, который может вызывать различные заболевания, такие как ангина, серозный менингит, миалгия или плевродиния. Инфекция распространяется через прямой контакт с заражёнными людьми, а также через загрязнённые поверхности и воду.

Уточнения

Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте.



Кузнецкий угольный бассейн или Кузбасс — одно из самых крупных угольных месторождений мира, расположен на юге Западной Сибири.

