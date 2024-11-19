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Отоларинголог не советует лечить насморк аптечными местными средствами

1:17
Здоровье

В период распространения ОРВИ врач отоларинголог Марина Евсикова рекомендует избегать использования местных средств для лечения насморка и профилактики заболеваний. Вместо этого она советует поддерживать оптимальный микроклимат в помещении и пить больше воды.

Отоларинголог не советует лечить насморк аптечными местными средствами
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

На аптечных полках представлено множество препаратов, позиционируемых как защита от вирусов. Они выпускаются в разных формах: мази, спреи, таблетки для рассасывания, капли. Однако качественных исследований, подтверждающих их эффективность, нет. Более того, безопасность применения таких средств остаётся под вопросом, пишет URA.RU со ссылкой на врача.

В случае заражения ОРВИ естественный процесс очищения слизистой оболочки носа, то есть насморк, помогает устранить инфекцию. Приём лекарств может помешать этому процессу и вызвать аллергические реакции.

Для защиты слизистой оболочки врач советует поддерживать влажность воздуха на уровне 45-60% и температуру 18-22 градусов. Также необходимо следить за питьевым режимом, употребляя не менее 1,5 литров воды в день.

Уточнения

Рини́т (от др.-греч. ῥίς, род.п. ῥινός «нос») — синдром воспаления слизистой оболочки носа. 

Апте́ка (через лат. apotheca и нем. Apotheke, от греч. ἀποθήκη — «склад») — особая специализированная организация системы здравоохранения, занимающаяся изготовлением, фасовкой, анализом и реализацией лекарственных средств.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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