Отоларинголог не советует лечить насморк аптечными местными средствами

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В период распространения ОРВИ врач отоларинголог Марина Евсикова рекомендует избегать использования местных средств для лечения насморка и профилактики заболеваний. Вместо этого она советует поддерживать оптимальный микроклимат в помещении и пить больше воды.

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На аптечных полках представлено множество препаратов, позиционируемых как защита от вирусов. Они выпускаются в разных формах: мази, спреи, таблетки для рассасывания, капли. Однако качественных исследований, подтверждающих их эффективность, нет. Более того, безопасность применения таких средств остаётся под вопросом, пишет URA.RU со ссылкой на врача.

В случае заражения ОРВИ естественный процесс очищения слизистой оболочки носа, то есть насморк, помогает устранить инфекцию. Приём лекарств может помешать этому процессу и вызвать аллергические реакции.

Для защиты слизистой оболочки врач советует поддерживать влажность воздуха на уровне 45-60% и температуру 18-22 градусов. Также необходимо следить за питьевым режимом, употребляя не менее 1,5 литров воды в день.

Уточнения

Рини́т (от др.-греч. ῥίς, род.п. ῥινός «нос») — синдром воспаления слизистой оболочки носа.



Апте́ка (через лат. apotheca и нем. Apotheke, от греч. ἀποθήκη — «склад») — особая специализированная организация системы здравоохранения, занимающаяся изготовлением, фасовкой, анализом и реализацией лекарственных средств.



