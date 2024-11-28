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Как избавиться от высокого давления, не меняя образ жизни кардинально

2:20
Здоровье

Учёные из Бристольского и Эксетерского университетов Великобритании выяснили, что короткие физические упражнения длительностью всего десять минут, выполняемые каждый час, помогают значительно снизить артериальное давление у людей с малоподвижным образом жизни. Эти выводы были опубликованы в научном журнале Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

Как избавиться от высокого давления, не меняя образ жизни кардинально
Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

Исследование включало 2513 молодых людей в возрасте от 11 до 24 лет. На момент начала наблюдений участники ежедневно проводили около шести часов сидя, столько же занимались лёгкой физической активностью и выделяли около 55 минут на упражнения средней и высокой интенсивности. Однако с возрастом сидячий образ жизни усилился: время без движения увеличилось до девяти часов в сутки, а физическая активность сократилась до трёх часов лёгких нагрузок и 50 минут упражнений умеренной интенсивности.

Среднее артериальное давление участников на старте составляло 106/56 мм рт. ст., но к 24 годам поднялось до 117/67 мм рт. ст. Увеличение сидячего времени оказалось одним из факторов, повышающих систолическое давление на 4 мм рт. ст.

Эксперимент показал, что выполнение лёгких десятиминутных упражнений каждые 50 минут сидения помогает снизить систолическое давление на 3 мм рт. ст., а диастолическое — на 2 мм рт. ст.

"На первый взгляд такие изменения кажутся несущественными. Однако снижение систолического давления даже на пять единиц способно уменьшить риск инфаркта или инсульта на 10 процентов", — отмечают авторы исследования.

Полученные данные подчеркивают важность регулярной физической активности для поддержания здоровья и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в условиях малоподвижного образа жизни. Это открытие даёт простые, но эффективные рекомендации для улучшения самочувствия и профилактики серьёзных болезней.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.
 

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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