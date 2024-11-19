Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты перечислили худшие варианты одежды для перелета
Что делать, если двигатель закипел в мороз
В декабре россияне смогут бюджетно отдохнуть в Пскове и Минске
Ледяной щит для авиации: пермские учёные нашли способ борьбы с обледенением
Как преодолеть трудности и сделать бег привычкой
Гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде батата
Семена для сада: как выбрать, чтобы не пожалеть
Цвета, которые визуально увеличат комнату: секреты дизайнеров
Заболеваемость COVID-19 выросла на 21,6 процента за неделю

Россиянам назвали продукты, которые стоит есть в ограниченном количестве

0:59
Здоровье

Британские специалисты в области питания Рианнон Ламберт и Ким Пирсон обсудили распространённые продукты, которые кажутся полезными, но на самом деле содержат значительное количество сахара, соли или жиров. Их рекомендации были опубликованы в Daily Mail.

Россиянам назвали продукты, которые стоит есть в ограниченном количестве
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Авокадо обладает высоким уровнем клетчатки и полезных жиров, которые помогают предотвратить формирование холестериновых бляшек. Однако стоит помнить, что в одном среднем плоде может быть до 250 килокалорий, что сопоставимо с калорийностью шоколадной плитки. Поэтому диетолог призвала использовать авокадо в разумных количествах.

Что касается кокосового масла, часто позиционируемого как полезный продукт, Ламберт указала на его возможный вред. По её словам, 90% жиров в этом масле являются насыщенными, что превышает содержание этих жиров в сливочном масле.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Почему колоновидные яблони не подходят для дачи
Садоводство, цветоводство
Почему колоновидные яблони не подходят для дачи Аудио 
Новый способ продлить жизнь орхидей — нужно всего 10 капель
Садоводство, цветоводство
Новый способ продлить жизнь орхидей — нужно всего 10 капель Аудио 
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Недвижимость
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова ОФЗАБ-500 с УМПК. Усовершенствованная точность для авиабомб успешно опробована в Купянске Дмитрий Плотников Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Последние материалы
Россиянам назвали продукты, которые стоит есть в ограниченном количестве
Гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде батата
Семена для сада: как выбрать, чтобы не пожалеть
Цвета, которые визуально увеличат комнату: секреты дизайнеров
Заболеваемость COVID-19 выросла на 21,6 процента за неделю
Грузовой корабль Прогресс МС-27 завершает свою миссию на МКС
Как посадить свеклу под зиму, чтобы весной получить здоровые корнеплоды
Как избежать распространённых ошибок при укладке ламината
Как невкусная еда и вечерние ужины приводят к перееданию
Строительство быстровозводимого терминала в Иркутске завершено, но ввод в эксплуатацию не разрешён
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.