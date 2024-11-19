Россиянам назвали продукты, которые стоит есть в ограниченном количестве

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британские специалисты в области питания Рианнон Ламберт и Ким Пирсон обсудили распространённые продукты, которые кажутся полезными, но на самом деле содержат значительное количество сахара, соли или жиров. Их рекомендации были опубликованы в Daily Mail.

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Авокадо обладает высоким уровнем клетчатки и полезных жиров, которые помогают предотвратить формирование холестериновых бляшек. Однако стоит помнить, что в одном среднем плоде может быть до 250 килокалорий, что сопоставимо с калорийностью шоколадной плитки. Поэтому диетолог призвала использовать авокадо в разумных количествах.

Что касается кокосового масла, часто позиционируемого как полезный продукт, Ламберт указала на его возможный вред. По её словам, 90% жиров в этом масле являются насыщенными, что превышает содержание этих жиров в сливочном масле.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

