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Учёные выяснили, что фильтрованный кофе наиболее полезен для здоровья

2:02
Здоровье

Международное исследование, проведенное учёными из Норвегии и Италии, показало, что фильтрованный кофе и напитки на основе эспрессо оказывают наибольшую пользу для здоровья.

Учёные выяснили, что фильтрованный кофе наиболее полезен для здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, CC BY-SA 2.0

Эти виды кофе не только вкусны, но и обладают значительными преимуществами для сердечно-сосудистой системы и мозга, сообщает Daily Mail. Напиток, приготовленный путём пропускания молотых зёрен через специальный фильтр, признан наиболее полезным для сердца и сосудов.

Норвежские учёные доказали, что регулярное употребление четырёх чашек такого кофе в день снижает риск развития артериальных заболеваний, которые часто становятся причиной сердечных приступов. Специальная обработка минимизирует количество вредных веществ и сохраняет ценные свойства.

Эспрессо и напитки, основанные на нём, например, капучино и латте, оказывают положительное влияние на работу мозга. Итальянские исследования 2023 года показали, что экстракты эспрессо могут замедлять накопление токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Кофеин в составе препятствует образованию амилоидных бляшек, снижает воспалительные процессы и защищает нейроны, что уменьшает риск развития деменции.

Растворимый кофе, хоть и содержит больше акриламида по сравнению с молотым, при умеренном потреблении (до 10 чашек в день) не представляет серьёзной угрозы для здоровья. Он богат антиоксидантами, такими как меланоидины, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника и защищают организм от ряда заболеваний. Однако учёные предупреждают о необходимости избегать чрезмерного употребления.

Фильтрованный кофе и эспрессо не только приносят удовольствие, но и способствуют поддержанию здоровья сердца и мозга. Сдержанное потребление этих напитков может стать важной частью здорового образа жизни.

Уточнения

Эспре́ссо (от итал. espresso) — метод приготовления кофе путём прохождения горячей воды (92-96 °C) под давлением (около 9 бар) через фильтр с молотым кофе.

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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