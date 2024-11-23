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Учёные выяснили, что длительное использование наушников опасно для мозга

1:50
Здоровье

Учёные из Мельбурнского института неврологии и Стэнфордского университета обнаружили связь между длительным использованием наушников и рисками для здоровья. В публикации говорится, что прослушивание аудио более четырёх часов в день может привести к необратимым изменениям в функциях мозга.

Учёные выяснили, что длительное использование наушников опасно для мозга
Фото: Freepik by KamranAydinov, CC0

В исследовании приняли участие 1800 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. Участников попросили описать свои привычки использования наушников и заполнить анкеты о состоянии здоровья. Анализ данных показал, что у тех, кто проводит в наушниках более четырёх часов ежедневно, есть проблемы с концентрацией внимания, тревожностью и качеством сна.

Профессор Джеймс Хендерсон из Мельбурнского института неврологии отметил, что постоянная звуковая стимуляция нарушает естественные процессы обработки информации в мозге. Это может привести к изменениям когнитивных функций, которые в некоторых случаях оказываются необратимыми.

"Мы наблюдаем тревожную тенденцию среди молодых людей, которые практически не расстаются с наушниками", — отметил Хендерсон.

Доктор Сара Чан из Стэнфордского университета добавила, что 70% участников исследования отметили ухудшение качества сна при использовании наушников перед сном. Это особенно важно, так как сон играет ключевую роль в восстановлении и поддержании когнитивных функций.

Чтобы не вредить здоровью, ученые рекомендуют ограничить время использования наушников и делать регулярные перерывы. Так негативное воздействие на мозг будет минимальным. Такие меры помогут сохранить здоровье и предотвратить возможные долгосрочные последствия.

Уточнения

Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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