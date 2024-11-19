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В США зафиксирована вспышка инфекции, вызванной кишечной палочкой

1:18
Здоровье

В США зарегистрирована вспышка инфекции, вызванной кишечной палочкой, которая связана с употреблением органической моркови, поставляемой калифорнийской компанией Grimmway Farms.

В США зафиксирована вспышка инфекции, вызванной кишечной палочкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным издания The Guardian, на данный момент известно о 39 заболевших, из которых 15 были госпитализированы, а один человек скончался. Большинство случаев заражения зафиксированы в Нью-Йорке, Миннесоте, Вашингтоне, Калифорнии и Орегоне.

Компания Grimmway Farms отозвала свою продукцию, которая продавалась в магазинах под разными марками. Однако заражённая морковь всё ещё может находиться у покупателей дома. Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендует немедленно выбросить или вернуть зараженную продукцию в магазины, а также тщательно очистить все поверхности, которые контактировали с морковью.

Инфекция, вызванная этим штаммом кишечной палочки, может вызвать серьёзные осложнения, особенно у детей и пожилых людей. Среди симптомов — сильные боли в животе, диарея, лихорадка, тошнота и рвота. Инкубационный период длится от 24 часов до 10 дней.

Уточнения

Тошнота́ — тягостное ощущение в подложечной области, груди, полости рта и глотке, нередко предшествует рвоте.

Кише́чная па́лочка (лат. Escherichia coli) — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в нижней части кишечника теплокровных животных.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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