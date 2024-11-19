Учёные выявили связь сидячего образа жизни и повышенного риска заболеваний сердца

Новое исследование, проведенное учёными из Массачусетской больницы, показало, что более 10,5 часов в день в сидячем положении значительно повышают риск сердечной недостаточности и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты работы опубликованы в журнале Американского колледжа кардиологии.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, PDM

В эксперименте приняли участие около 89 000 человек, средний возраст которых — 62 года, более половины из них женщины. Участники носили на запястье устройства, фиксирующие их физическую активность в течение недели.

За восьмилетний период наблюдения у 4,9% участников была зафиксирована мерцательная аритмия, у 2,1% — сердечная недостаточность, у 1,84% — тяжёлый инфаркт миокарда, а 0,94% умерли от сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор Чарльз Итон подчёркивает, что замена всего 30 минут сидения на физическую активность может существенно снизить риски для сердца. Он также отмечает, что люди часто недооценивают продолжительность своего сидячего образа жизни и переоценивают свои физические нагрузки. Умеренная физическая активность может снизить вероятность сердечной недостаточности на 15%, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 10%.

Специалисты отмечают, что регулярные занятия спортом, даже в течение рекомендованных 150 минут в неделю, не могут полностью компенсировать негативное влияние длительного сидения. Важно не только заниматься физической активностью, но и сокращать время, проведённое в малоподвижном состоянии. Шаан Хуршид рекомендует не превышать порог в 10,5 часов сидячей активности в день для поддержания здоровья сердца.

Современные условия жизни, в том числе удалённая работа и использование сервисов доставки, увеличивают время, проведённое в сидячем положении. Однако осознание рисков и внедрение простых изменений, например, регулярные перерывы для физической активности, могут помочь снизить угрозу для сердечно-сосудистой системы.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.



Фибрилля́ция предсе́рдий (ФП синоним: мерцательная аритмия) — разновидность наджелудочковой тахиаритмии с хаотической электрической активностью предсердий с частотой импульсов 350—700 в минуту, что исключает возможность их координированного сокращения.

