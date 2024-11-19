Врач назвал заболевания, при которых нужно ограничить потребление шоколада

Шоколад может оказывать благотворное воздействие на организм, благодаря наличию микроэлементов, таких как магний, фосфор и витамины. Тем не менее, по мнению врача-эндокринолога Кристины Подорожнюк из Одинцовской областной больницы, людям с определёнными заболеваниями следует ограничивать его потребление.
В беседе с РИА "Новости" специалист уточнила, что людям, страдающим ожирением, заболеваниями печени, артериальной гипертонией и высоким уровнем холестерина, необходимо тщательно контролировать количество шоколада в своём рационе. Несмотря на его полезные свойства, избыточное употребление может привести к набору веса и здоровым проблемам.
"Одна полоска шоколада в день не принесёт особо сильного вреда", — отметила врач.
При этом следует предпочтать тёмный шоколад, так как он содержит меньше сахара. И соблюдать безопасную дозу — около 30 граммов в сутки. Этот десерт может быть включён в рацион при условии его качества. Содержащиеся в шоколаде какао-масло и какао-бобы способствуют выработке серотонина и дофамина, гормонов, которые улучшают настроение и вызывают чувство радости.
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
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