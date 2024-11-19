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Гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде батата

1:22
Здоровье

Батат, или сладкий картофель, считается полезным корнеплодом, в котором содержится много калия, нормализующего давление. Однако некоторым людям следует с осторожностью включать этот овощ в свой рацион, предупреждает гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде батата
Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Помимо калия, в батате есть:

  • фолиевая кислота (витамин B9), которая полезна для укрепления иммунитета,
  • витамин A, полезный для зрения,
  • клетчатка, необходимая для пищеварения.

При этом овощ довольно низкокалорийный, поэтому его смело можно включать в рацион всем, желающим похудеть. На 100 г — всего около 85 ккал. А низкий гликемический индекс делает этот овощ подходящим для диабетиков.

Однако батат следует употреблять с осторожностью людям с мочекаменной болезнью, поскольку в нем много оксалатов — солей и эфиров щавелевой кислоты. Иногда встречается и аллергия на батат, проявляющаяся зудом, тошнотой и диареей.

"В день показано съедать около 500 г овощей, в число которых может входить и батат. Полезнее всего запекать этот овощ, делать пюре или готовить на гриле", — подчёркивает врач.

Уточнения

Бата́т — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель». Ценная пищевая и кормовая культура.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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