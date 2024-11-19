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Врач Малиновская рассказала, на какие болезни указывает затяжной кашель

1:24
Здоровье

Кашель в большинстве случаев неопасен, скорее, наоборот — необходим, чтобы ничего не мешало нормальному дыханию, но иногда его появление указывает на серьёзные заболевания, особенно если он становится хроническим, отмечает руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан" Ольга Малиновская.

Врач Малиновская рассказала, на какие болезни указывает затяжной кашель
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, CC BY-SA 4.0

Кашель не всегда возникает из-за бактерий и вирусов. Самые распространённые болезни, сопровождающиеся кашлем, это:

  • бронхиальная астма,
  • онкология,
  • хроническая обструктивная болезнь легких.

Также кашель часто бывает при рефлюксе, главным симптомом которого считается изжога.

Затяжной кашель в некоторых случаях является одним из признаков постковидного синдрома, также его может вызывать инфекция дыхательных путей, спровоцированная микоплазмами и хламидофилами. Последние вызывают атипичную пневмонию. При этом, отмечает врач, пациенты часто страдают из-за сильной усталости, субфебрильной температуры, мигрени.

Причины затяжного кашля поможет определить комплексное обследование, включающее анализ крови, ПЦР исследование мокроты, рентген, взятие мазка из зева на выявление ДНК бактерий. Врач назначит терапию после получения результатов анализов.

Уточнения

Ка́шель — врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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