Кашель в большинстве случаев неопасен, скорее, наоборот — необходим, чтобы ничего не мешало нормальному дыханию, но иногда его появление указывает на серьёзные заболевания, особенно если он становится хроническим, отмечает руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан" Ольга Малиновская.
Кашель не всегда возникает из-за бактерий и вирусов. Самые распространённые болезни, сопровождающиеся кашлем, это:
Также кашель часто бывает при рефлюксе, главным симптомом которого считается изжога.
Затяжной кашель в некоторых случаях является одним из признаков постковидного синдрома, также его может вызывать инфекция дыхательных путей, спровоцированная микоплазмами и хламидофилами. Последние вызывают атипичную пневмонию. При этом, отмечает врач, пациенты часто страдают из-за сильной усталости, субфебрильной температуры, мигрени.
Причины затяжного кашля поможет определить комплексное обследование, включающее анализ крови, ПЦР исследование мокроты, рентген, взятие мазка из зева на выявление ДНК бактерий. Врач назначит терапию после получения результатов анализов.
Ка́шель — врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.